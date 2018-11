Bernard Landry était serein, assure son biographe

Malgré une fin de carrière abrupte et une œuvre politique inachevée, Bernard Landry n’était pas amer, confie un ami et biographe qui a consacré les derniers mois à consigner les mémoires de l’ex-premier ministre.

Âgé de 81 ans, Bernard Landry est demeuré vif d’esprit jusqu’à la dernière minute, malgré une fibrose pulmonaire diagnostiquée il y a une douzaine d’années et qui l’affligeait plus gravement depuis un an. « Il ne souffrait pas et il avait encore toute sa tête, souligne son ami. Une mémoire phénoménale qu’il n’a pas perdue. Encore hier soir, il m’a corrigé sur une date. »