Bernard Landry, un allié pour les régions, dit Stéphane Bédard

SAGUENAY – Bernard Landry a été un allié pour les régions et particulièrement pour celle du Saguenay–Lac-Saint-Jean, soutient l’ex-député péquiste de Chicoutimi, Stéphane Bédard.

De nombreux politiciens et ex-politiciens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui l'ont côtoyé ont tenu à lui rendre hommage à la suite de son décès mardi. Bernard Landry a contribué à de nombreuses réalisations dans cette région.

«On lui doit notamment la Vallée de l’aluminium. C’était quelqu’un de généreux envers tout le monde et qui ne prenait jamais les gens de haut», a expliqué Stéphane Bédard.

«Sa profonde conviction à l’égard du développement des régions, a souligné le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault. Il faut se souvenir que c’est M. Landry qui a lancé le chantier de l’autoroute à quatre voies dans le parc des Laurentides.»

Pour l’ancien maire et député de Jonquière, Francis Dufour, son départ est une grande perte. «Quand le laboratoire de recherches d’Arvida était supposé de déménager à Kingston, Bernard Landry a été la pierre angulaire sur laquelle on a pu compter pour mener ce combat-là afin qu’on garde le laboratoire ici, a-t-il précisé. Pour le Québec, c’est une perte et pour ma part, je considère que je perds un ami.»