Michel Boujenah fera rire le Québec

Du 30 octobre au 16 novembre 2019, il jouera ainsi dans 13 villes à la grandeur de la province, passant notamment par Trois-Rivières, Valleyfield, Sainte-Foy, Victoriaville et Montréal. « Quand j’ai tourné Père et fils [en 2002], je suis allé à Charlevoix et au Saguenay, dit-il. J’avais fait du repérage en hélicoptère. C’était magnifique. C’est tellement grand ici, tellement beau. Et je n’ai pas fait le 1/10 de ce que j’aimerais faire. »