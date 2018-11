Jean Charest et Pauline Marois lui rendent hommage

L'ancien premier ministre du Québec Jean Charest a parlé avec beaucoup de respect de Bernard Landry et souligné son apport pour l'économie du Québec et celle du mouvement souverainiste.

«C'est un grand pan de l'histoire du Québec, la vie de Bernard Landry. Il s'est beaucoup dévoué au service public et, sur le plan économique, il a donné au mouvement souverainiste ses lettres de créance», a expliqué M. Charest en entrevue à LCN.

Les deux politiciens ont eu à débattre à de nombreuses reprises. Lorsque Bernard Landry était premier ministre, c'est Jean Charest qui était chef de l'opposition. Puis, quand Jean Charest est devenu premier ministre, les rôles ont été inversés.

«Comme adversaire, il donnait beaucoup de fil à retordre», a fait savoir M. Charest.

Économiste de formation, M. Landry s'est impliqué dans d'importants dossiers, dont celui de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) en 1988 ainsi qu'en 2002 lorsqu'il a signé la Paix des braves avec les Cris.

«Il décide de prendre le taureau par les cornes et négocier directement avec la nation Cris. Il le fait de nation à nation, et il réussit sa négociation, à un prix élevé, un prix qui était élevé et qui a beaucoup embêté les oppositions», a expliqué l’ex-chef libéral.

MM. Landry et Charest se sont parlé la semaine dernière. «J'ai pour lui un très grand respect, pour le service public, pour ses convictions, parce qu'il a été de toutes les batailles sur la souveraineté et n'a jamais cédé un pouce là-dessus. C'est un exemple d'engagement public pour les Québécois», a ajouté l’ex-premier ministre.

Bernard Landry: «un homme convaincu et convaincant» - Pauline Marois

Photo d'archives, Agence QMI

L’ancienne première ministre péquiste Pauline Marois a rendu un vibrant hommage à Bernard Landry, un homme «fascinant», «très cultivé», «très informé» et, surtout, un «homme passionné par le Québec».

«C’est un homme qui a consacré sa vie à la cause du développement économique du pays et à un pays, à son indépendance», a déclaré Mme Marois en entrevue à LCN.

Entre autres, elle a noté à quel point M. Landry a été un grand visionnaire en matière d’économie. Selon Mme Marois, le Québec doit une bonne partie de son succès aux politiques de l’ancien premier ministre péquiste.

Un orateur passionné

Mme Marois retient que Bernard Landry en a fait beaucoup pour l’économie du Québec et pour la cause indépendantiste, notamment grâce à sa passion et son talent d’orateur.

«C’était un homme convaincu et convaincant, a-t-elle souligné. [...] Il était fascinant à entendre, c’était un homme très cultivé, très informé, aux faits de ce qui se passait sur la scène internationale. Ses propos étaient toujours émaillés d’exemples très précis, très concrets.»

L’histoire retiendra, selon elle, de Bernard Landry sa passion pour le Québec et sa croyance envers les citoyens et les citoyennes de ce pays «dans leur capacité de grandir, de s’enrichir et de se solidariser en partageant cette richesse».