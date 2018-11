Coupe des 4 Nations : La Suède ne fait pas le poids face au Canada

La formation canadienne féminine de hockey a facilement vaincu la Suède au compte de 6-1 dans le cadre du tournoi préliminaire de la Coupe des 4 Nations, mardi à Saskatoon.

Rebecca Johnston a été l’une des principales artisanes de cette victoire en récoltant quatre mentions d’aide. Les Québécoises Mélodie Daoust, avec deux buts et une aide, et Marie-Philip Poulin, avec un filet et deux aides, ont également contribué à ce gain.

Laura Stacey, Sarah Fillier et Laura Fortino ont aussi déjoué la gardienne suédoise Lovisa Selander, qui a fait face à 46 rondelles.

Shannon Szabados a quant à elle effectué 16 arrêts devant la cage canadienne. Seule Emma Nordin est parvenue à la déjouer, lors d’un jeu de puissance alors qu’il restait 3 min 9 s à écouler à la rencontre.

Le Canada reprendra l’action mercredi en affrontant les Américaines.