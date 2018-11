NADEAU



Sœur Marie-Thérèse, CNDEst décédée au Centre Universitaire de santé Mc Gill, à Montréal, le 1er novembre 2018, à l'âge de 74 ans et 4 mois dont 53 ans et 2 mois de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Elle était la fille de feu Joseph Nadeau et de feu Lucienne Bisson. Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil sa soeur Cécile Nadeau (George Cockburn), ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis. Elle était aussi la soeur de feu Raymond Nadeau, p.m.é. et de feu André Nadeau (feu Esther Boucher). La Congrégation de Notre-Dame désire remercier tout le personnel des soins de la Résidence Bon-Secours, ainsi que l'équipe des soins intensifs du CUSUM pour les excellents soins prodigués et pour le réconfort apporté durant ces moments difficiles. Les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame vous accueilleront aude 8h30 à 10h. Une célébration de prières aura lieu le même jour à 9h45. Le départ pour l'église se fera à 10h10.L'inhumation se fera au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.