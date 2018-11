Danault flatté d’être comparé à Carbonneau

NEW YORK | Phillip Danault a gravé son nom sur le trophée Guy-Carbonneau, décerné au meilleur attaquant à caractère défensif dans la LHJMQ. C’était à la fin de la saison 2010-2011. À cette époque, Danault portait les couleurs des Tigres de Victoriaville.

Sept ans plus tard, Danault a encore entendu son nom être associé à celui de Carbonneau. Après la victoire de 4 à 3 en tirs de barrage contre les Islanders à Brooklyn, Claude Julien a dit qu’il revoyait Carbonneau dans le jeu de Danault.

Dans un corridor du mythique Madison Square Garden, le numéro 24 du CH est revenu sur la déclaration flatteuse de son entraîneur.

« Ça démontre beaucoup la confiance qu’il me porte pour chaque mise en jeu défensive ou offensive, a résumé Danault. Ça me fait chaud au cœur de me faire comparer à Guy Carbonneau. Ce sont de beaux éloges et je suis content, mais pas satisfait. Je veux continuer à m’améliorer et je souhaite devenir un bien meilleur joueur d’ici la fin de ma carrière.

« Depuis le début de la saison, je reviens au banc et les gars sont contents quand je gagne de grosses mises en jeu, que je bloque des tirs ou que je joue bien en désavantage numérique, a-t-il poursuivi. J’éprouve une grosse fierté à tuer les pénalités et à jouer contre les gros trios. »

Trop jeune

Carbonneau a joué sa dernière saison dans l’uniforme du Tricolore en 1993-1994 et il a accroché ses patins comme membre des Stars de Dallas après la saison 1999-2000. Danault n’a donc très peu de souvenirs de l’ancien capitaine du CH comme joueur.

« Je sais qu’il excellait défensivement tout en étant capable de contribuer à l’attaque. C’est tout ce que je me souviens de Guy. Je suis né en 1993 quand même ! Je sais qu’il est très haut placé dans l’histoire du Canadien. »