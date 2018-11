Jean-Claude Poitras était fébrile à notre arrivée dans son loft ensoleillé du centre-ville. « J’accouche de mon premier livre ! J’ai hâte de le partager avec le public », explique l’auteur de Quand la vie défile - Regard sur la mode au Québec, des années 1950 à aujourd’hui (Éditions de l’Homme). « Avec ce livre, je veux démontrer que la mode fait partie de nos vies et qu’elle est le reflet de tout ce qui se passe. La mode est indissociable de la culture, de l’économie, de la politique », ajoute-t-il.

À l’aube de ses 70 ans, Jean-Claude Poitras s’est donné comme mission de démocratiser la mode ; un rôle de passeur qu’il ressent depuis 15 ans. Le designer et artiste multidisciplinaire insiste sur l’importance de connaître notre histoire. « Les Français, les Italiens et les Anglais sont fiers de leurs créateurs, car ils connaissent leur histoire. Cela fait partie de qui ils sont. La plupart de nos grands couturiers sont décédés et ils sont passés dans l’oubli », précise-t-il.

Dans les dernières années, Jean-Claude Poitras a donné des conférences, il siège au conseil d’administration du Musée McCord Stewart et il a chapeauté son exposition rétrospective Sur le Chemin du Roy, au fil de mes escales au Centre d’art Diane Dufresne de Repentigny (2017). Plus récemment­­­, il a agi à titre de directeur artis­tique de la première collection d’objets de la Boutique de BAnQ, qui s’inspire des collections patrimoniales et des fonds d’archives de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. « Ce fut un voyage absolument fantastique que de se plonger dans les archives. Le testament de Jeanne Mance, la cofondatrice de Montréal, écrit de sa plume fut la pièce qui m’a le plus impressionné », souligne-t-il.

Ce devoir de mémoire se transpose aussi à sa garde-robe et à son intérieur. « Deux coffres ayant appartenu à ma grand-mère me suivent encore. J’ai plusieurs pièces de mes dernières collections que je porte régulièrement. Je garde précieusement mon premier kimono et différents foulards dénichés lors de mon premier voyage en Thaïlande », énumère-t-il.

Il s’entoure de pièces choisies et s’éloigne du maximalisme. « J’ai tellement exagéré. Après la folie de la mode, il y a eu la folie de la maison et puis maintenant celle de vieillir. J’ai envie de me débarrasser des choses et de vivre comme un moine bouddhiste », réfléchit monsieur Poitras.

À l’agenda de Jean-Claude Poitras

► Il lance Quand la vie défile - Regard sur la mode au Québec, des années 1950 à aujourd’hui, Éditions de l’homme.

Photo Martin Alarie

Polo H&M, www.hm.com

Veste JEAN-CLAUDE POITRAS, circa 1991

Manteau JEAN-CLAUDE POITRAS, circa 1990

Pantalon DKNY, www.dkny.com

Chaussures LUCA DEL FORTE chez BROWNS, www.brownsshoes.com

« À la fin des années 1970, je proposais une mode différente de ce que l’on voyait. J’imaginais des silhouettes amples qui se prêtaient tant à la gent masculine que féminine. J’ai peaufiné ce style tout au long des années 1980. Je crois que c’est cette approche qui m’a permis de me différencier des autres », se commémore monsieur Poitras.

Photo Martin Alarie

Foulard JEAN-CLAUDE POITRAS

Parka JEAN-CLAUDE POITRAS

Pantalon DKNY, www.dkny.com

« C’est ma fameuse parka Poitras. Elle date d’il y a plus de 30 ans. Mes amis me disaient récemment “qu’as-tu fait de ta parka ?”, alors j’ai décidé de la ressortir de mon placard », relate monsieur Poitras.

Photo Martin Alarie

Foulard et chemise JEAN-CLAUDE POITRAS

« Mes foulards et mes écharpes sont en quelque sorte la signature de mon style. J’agrémente presque toutes mes silhouettes de cet accessoire. Je m’amuse à les nouer de différentes manières, confie-t-il. D’ailleurs, cette attirance pour ces grands bouts de tissu me vient de ma grand-mère. Je me rappelle qu’il lui arrivait de déposer un foulard sur la table en guise de chemin de table. »

« Au moment même où ma vue s’est mise à changer, j’ai reçu un courriel de Marie-Sophie Dion du Bar à lunettes : “Vous m’avez inspirée, je vous ai donc créé une monture”, m’a-t-elle écrit. J’ai été si charmé par son processus et son approche que je ne porte que ses créations », révèle le designer.

Photo Martin Alarie

Parka BURBERRY, www.burberry.com

Foulard et pantalon JEAN-CLAUDE POITRAS

« Je suis très attiré par les teintes orangées. Elles parsèment ma déco et mes vêtements. Elles me rappellent les pavots dans ma cour, le Gibeau Orange Julep, les marchés de Marrakech, les épices, le soleil couchant. Si j’étais une couleur, je serais l’orange ! », explique-t-il.

Photo Martin Alarie

Pantalon COLETTE

« À la maison, je ne porte que des kimonos. Celui-ci est le tout premier que j’ai acheté lors de mon voyage d’initiation au Japon en 1979. Ils sont mon vêtement fétiche », partage-t-il, prenant la pose devant l’une de ses Nymphes (lampes sur pied).

4 questions mode à JEAN-CLAUDE POITRAS

Quelle décennie vous a le plus inspiré ? Et votre regard sur la mode aujourd’hui ?

Toutes les décennies m’ont accroché, sauf les années 1970, et c’est tant mieux, car c’est pour cela que j’ai lancé ma griffe, car je voulais autre chose. Des années 1950, je retiens l’élégance ; des années 1960, la liberté ; des années 1980, la folie ; et des années 1990, la sagesse. J’adore la maison Alexander McQueen et le travail de Sarah Burton. La relance de Balenciaga est intéressante. Le passage de Hedi Slimane chez Dior Homme a été marquant. Ici, je craque pour UNTTLD, Ying Gao et tous les designers émergents de la slow fashion.

Quelle est votre perception de notre industrie de la mode ?

Il y a des hauts et des bas, mais il faut se dire les vraies choses. Je suis optimiste. Ma génération était individualiste, je sens un vent de solidarité chez les jeunes d’aujour­d’hui. Il règne un esprit de collectivité et de collaboration. Les écoles prennent un virage important vers l’expérimentation. Nous devons arrêter de nous comparer. Nous avons notre couleur, tout comme en musique et au cinéma. Je souhaite sincèrement que le monde des affaires appuie financièrement nos créateurs.

Votre philosophie mode ?

Ma grand-mère avait un jour déclaré « on est trop pauvres pour ne pas acheter de la qualité ». J’ai toujours mis en pratique cette approche. Je suis fou des matières. Les pièces que j’aime sont bien taillées, elles ont des lignes pures. J’ai horreur de tout ce qui est futile ou qui est gadget.

Quel conseil aimeriez-vous donner ?

J’adore la mode, mais je n’ai jamais été à la mode. Il faut apprendre à connaître son style afin de ne pas être une victime de la mode. Il y a aussi un manque de culture. Il faut s’intéresser à la tradition de la mode, afin de pouvoir la revisiter ou la renommer. C’est ce que je fais à travers mon livre.

Ses bonnes adresses

► Les boutiques du Vieux-Montréal, dont Espace Pépin, qui me rappellent mes débuts au coin des rues Saint-Pierre et Saint-Paul.

► Boutique 5e Avenue, www.5av.ca

► La Boutique de BAnQ, www.banq.qc.ca