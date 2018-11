Député absent: Di Iorio annonce qu'il quittera finalement

OTTAWA | Volte-face, absence prolongée aux Communes et une mystérieuse mission secrète : le député libéral fédéral de Saint-Léonard-Saint-Michel a annoncé qu'il quittera pour de bon ses fonctions après des jours de controverses.

«Afin de finaliser certains projets avec mes concitoyens et les mandats que vous m’avez confiés, je demeurerai, tel que convenu, en poste jusqu’à la veille de la prochaine session, à savoir le 22 janvier 2019, à partir de quand ma démission sera effective. Dans l’intervalle, je servirai pleinement mes concitoyens», a écrit mardi sur sa page facebook l'élu montréalais Nicola Di Iorio.

Celui-ci entretenait jusqu'ici un certain flou artistique sur son avenir politique, ayant annoncé son départ pour ensuite semer le doute sur le sujet. Et la pression montait après les nombreux reportages et questions au sujet de son absence.

En effet, M. Di Iorio n'a pas été vu en Chambre depuis la reprise des travaux en septembre. Une absence qu'il a fini par justifier en se disant investi d'une mission spéciale du premier ministre, les deux hommes refusant de donner des détails sur le sujet.

Il quitte, encore

La nébuleuse histoire commence en avril dernier lorsque M. Di Iorio a annoncé qu'il démissionnait de ses fonctions de député pour des raisons personnelles et familiales. Il avait alors évoqué un départ officiel pendant la pause estivale. En juin, il a livré un discours d'adieu à la Chambre des communes. Quelques semaines plus tard, il a été nommé en tant qu'associé chez BCF Avocats d'affaires.

Mais voilà qu'il n'a pas quitté ses fonctions de député pour autant. Il a cumulé les deux emplois, ce qui n'est pas interdit. En septembre, il a dit être en réflexion sur la suite des choses en politique pour lui, s'accordant un mois pour en venir à une décision. Il semblait alors remettre en question sa décision de quitter.

Il n'a pas été vu au parlement depuis la reprise des travaux parlementaires en septembre.

Salaire de 170 000$

Le mois de réflexion s'est achevé, sans que M. Di Iorio n'annonce ses intentions. Son absence soutenue a fait couler beaucoup d'encre depuis quelques jours, notamment parce qu'il touche toujours son salaire d'élu, soit plus de 170 000$.

M. Di Iorio a finalement indiqué vendredi dernier sur sa page Facebook que «le premier ministre m’adresse des responsabilités qui, pour le moment, requièrent, justifient et autorisent mon absence de la Chambre».

Cette mission spéciale aurait un lien avec la sécurité routière, cheval de bataille du député montréalais.

Trudeau silencieux

Refusant toutefois de donner plus de détails lors d'entrevues avec différents médias, il a suggéré aux journalistes de demander au premier ministre plus de détails. Toutefois, M. Trudeau a plutôt répondu aux journalistes de demander... à M. Di Iorio.

Mardi il a publié un long message sur Facebook pour annoncer son départ. Sollicité depuis vendredi dernier par le Journal, M. Di Iorio n'a pas donné suite à nos demandes d'entrevues.