Éclatante distribution

Guy Jodoin, Christian Bégin, Laurent Paquin, Sophie Cadieux et Debbie Lynch-White sont parmi les acteurs qui joueront dans le tout premier long métrage d’Adib Alkhalidey et Julien Lacroix, Mon ami Walid, a appris Le Journal.

Julien Lacroix et Adib Alkhalidey avaient promis une distribution éclatante pour leur premier film commun. Ils ont tenu promesse. En tout, c’est près d’une trentaine d’artistes qui ont accepté de jouer dans leur comédie dramatique, dont Yannick De Martino, Jean-François Provençal (Les Appendices), Neev, Isabel Richer, Antoine Pilon, Mehdi Bousaidan, Martin Perizzolo, Hubert Proulx, Dominic Paquet et Gabriel D’Almeida-Freitas.

« Le casting a été une expérience assez extraordinaire, dit Adib Alkhalidey, qui réalise et joue dans le film. Julien et moi, on voulait donner chaque rôle à la personne chez qui ça résonnait le plus. Il y a des talents exceptionnels qui vont être révélés au public. Et j’ai découvert des facettes de jeu chez des gens très connus qui m’ont complètement époustouflé. »

Photo courtoisie, Marc-André Roy

Personnages pivots

Du lot, Adib Alkhalidey nomme spontanément Christian Bégin et Guy Jodoin. « Pour Julien et moi, c’était tellement un honneur qu’ils acceptent. On les aime depuis Télé-Pirate ! Et sans nous en rendre compte, on leur a donné des rôles tellement importants, tellement pivots. Ce sont des personnages qui font avancer le récit. »

« Guy a été d’une générosité, dit Julien Lacroix. Il est venu trois nuits de suite dans une épicerie à Longueuil. C’était fou. Il nous a dit qu’il retrouvait un peu en nous le même esprit de gang que Dans une galaxie près de chez vous. [...] Et Christian Bégin, quand je l’ai vu travailler... c’est une légende, cet homme-là. J’ai appris plein de facettes du métier en le regardant. »

Photo courtoisie, Marc-André Roy

Mon ami Walid raconte l’histoire de Walid (Alkhalidey), un homme dépressif qui veut s’enlever la vie. Au moment de passer à l’acte, il croise Antonin (Lacroix). Ce dernier décide d’en faire son meilleur ami et les deux deviennent inséparables.

« En voyant la bande-annonce, je crois que les gens vont être surpris, dit Julien Lacroix. Ils s’attendent peut-être à une comédie grand public. Mais le ton est différent. »

► Mon ami Walid sortira en janvier prochain. Pour l’occasion, le tandem Alkhalidey-Lacroix ira présenter le long métrage dans une douzaine de salles de spectacles, dont Montréal (Théâtre Maisonneuve, 15 janvier), Trois-Rivières (Salle J.A Thompson, 21 janvier 2019) et Québec (Grand Théâtre, 31 janvier). Pour toutes les dates, et pour voir la bande-annonce, on consulte le monamiwalid.ca.