Certes, comme le dit un lecteur, Pierre G., le verbe demeurer est souvent utilisé à la place de rester, mais ces deux termes ne signifient pas toujours la même chose. La définition de chacun de ces mots semble les rapprocher. Demeurer signifie continuer à être, rester (en un lieu). Rester veut dire continuer d’être, demeurer (dans un lieu). On peut dire « je reste à mon poste » ou « je demeure à mon poste ». Remarquons cependant la nuance entre les deux termes dans les phrases suivantes : Je demeure rue Deschamps. Aujourd’hui, je reste à la maison. Peut-on dire que Louise reste à Contrecœur ? Cette formule n’est employée qu’ici et dans certaines régions de France. Elle n’est pas condamnable. En résumé, les verbes rester et demeurer peuvent signifier la même chose (souvent dans le langage parlé). Pas tout le temps. On dira par exemple : cela m’est resté (et non m’est demeuré) en travers du gosier (ou de la gorge). Et il reste (et non demeure) beaucoup à faire...