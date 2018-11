[EN VIDÉO]: Le BMW X5 2019 est un ordinateur sur quatre roues

Avec deux immenses écrans de 12,3 pouces, des technologies d’aide à la conduite à n’en plus finir et une capacité à se stationner de lui-même, le BMW X5 n’est plus qu’un simple VUS.

Certes, les 456 chevaux de son V8 biturbo de 4,4 litres ont de quoi impressionner, mais ce sont surtout les prouesses technologiques de ce nouveau X5 qui épatent la galerie.

Pour tous les détails concernant le nouveau BMW X5, rendez-vous sur le site du Guide de l’auto pour un essai routier complet.