Enfin, voici des filles!

L’équilibre des sexes progresse dans les directions d’entreprises, en politique et... au patinage de vitesse de longue piste. L’ascension de trois Québécoises sur la scène internationale s’apprête à casser une époque exclusivement masculine depuis une décennie.

Quintuple médaillée à trois championnats mondiaux juniors, l’étoile montante Béatrice Lamarche, et sa coéquipière Noémie Fiset participeront à une Coupe du monde réservée aux patineurs de 23 ans et moins (néo-seniors) en Pologne, les 24 et 25 novembre.

À eux s’ajoute Valérie Maltais, qui s’entraîne à Calgary, et pour qui la conversion réussie de la courte piste au tracé de 400 mètres lui permettra de vivre ses deux premières Coupes du monde en Pologne et aux Pays-Bas, en décembre.

Depuis Isabelle Doucet et Sylvie Cantin à Nagano en 1998, on n’a plus revu de patineuses québécoises sur longue piste aux Jeux olympiques.

Justine L’Heureux, vice-championne mondiale junior en 2008, avait ravivé les espoirs d’une représentation féminine jusqu’à sa retraite prématurée, deux années plus tard.

L’explication de ce vide n’a rien de scientifique, semble-t-il. Muncef Ouardi, entraîneur du Centre national Gaétan Boucher avec Gregor Jelonek, livre quelques observations plausibles, à commencer par « l’image plus solitaire du gars à qui ça dérange moins de partir durant de longues semaines, notamment pour aller s’entraîner à Calgary ».

Des conditions peu favorables

Cet ex-sprinteur, qui a participé aux Jeux de Sotchi, s’engage inévitablement sur une autre raison. Les conditions d’entraînement difficiles de l’ovale extérieur de Québec n’ont pas favorisé le recrutement de nouvelles adeptes, selon lui, ce qui pourrait changer avec l’ouverture du centre de glaces à l’automne 2020.

« Qu’on le veuille ou non, les gars ont des physiques plus forts pour endurer le froid et les forts vents que les filles, souvent plus frêles. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien si on a connu des carrières plus courtes que d’autres patineurs », affirme Ouardi.

En voie d’un rééquilibre ?

Depuis 20 ans, les grandes actrices féminines du pays se sont appelées Catriona Le May Doan, Clara Hughes, Cindy Klassen, Christine Nesbitt et Kristina Groves. L’inauguration de l’ovale pourrait ramener un équilibre.

« Les entraîneurs souhaitent que les patineurs pratiquent les deux disciplines (courte et longue piste) le plus longtemps possible pour qu’ils fassent ensuite le choix qu’ils préfèrent. Il y a plusieurs jeunes patineurs qui n’ont jamais essayé la longue piste et qui vont en avoir le goût. On va peut-être découvrir des talents qui n’auraient jamais été exploités », estime Béatrice Lamarche.

« Ça va donner de nouvelles options à des filles qui n’ont pas le profil idéal en courte piste, mais qui ne voulaient pas venir s’entraîner en longue piste en raison des conditions, croit Noémie Fiset. Patiner la première fois sur une patinoire couverte, c’est vraiment un feeling spécial. Il y en a beaucoup qui vont aimer ça et qui vont faire la conversion. »

Les vents dominants de l’ouest s’apprêtent à tourner...

7 Québécois créent l’inhabituel

Ce n’est pas du jamais-vu, mais c’est rare de nos jours : sept Québécois s’élanceront en Coupe du monde de patinage de vitesse avant Noël.

Quatre d’entre eux se sont qualifiés pour l’ensemble des quatre rendez-vous, soit Laurent Dubreuil, Christopher Fiola, Antoine Gélinas-Beaulieu et David La Rue. Alex Boisvert-Lacroix, et Valérie Maltais, qui s’entraîne à Calgary, devront faire l’impasse sur les deux premiers arrêts au Japon, mais rejoindront l’équipe pour ceux en Pologne et aux Pays-Bas.

Olivier Jean, spécialiste du départ groupé, participera uniquement à la course d’Heerenveen, du 14 au 16 décembre.

Un peu de hasard

Cette forte représentation québécoise arrive en deçà du total des huit patineurs qui avaient obtenu leur laissez-passer pour au moins une épreuve de Coupe du monde la saison dernière.

La nomination des jeunes La Rue et Fiola, respectivement champion canadien au 1500 m et vice-champion au 500 m lors des sélections le mois dernier, contribuent à l’effet de renouveau dans l’équipe canadienne.

« Il y a un peu de hasard dans tout ça. Antoine Gélinas-Beaulieu ne patinait plus depuis plusieurs années et il est revenu à une grande forme. Puis, David et moi, on est des recrues qui arrivent au bon moment au début du cycle olympique, alors qu’il y a des patineurs qui prennent ça plus relaxe ou qui prennent leur retraite », avance Fiola, un spécialiste des épreuves de sprint, en guise d’explication à ce débarquement massif.

« C’est super encourageant de voir que des jeunes réussissent à monter tout de suite en Coupe du monde », se réjouit Gregor Jelonek, entraîneur du Centre national Gaétan-Boucher.

Deux continents

La saison débutera à Obihiro, du 16 au 18 novembre. La semaine suivante, la caravane expérimentera la première compétition extérieure depuis une décennie en visitant Tomakomai, une ville portuaire située à une heure de la région olympique de Sapporo.

Le nouvel ovale couvert de Tomaszow, inauguré en 2017, accueillera sa première Coupe du monde, du 7 au 9 décembre, avant la légendaire Heerenveen, du 14 au 16 décembre.