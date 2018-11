États-Unis: les premiers bureaux de vote ouvrent pour des élections législatives cruciales

WASHINGTON | Les premiers bureaux de vote ont ouvert mardi sur la côte est américaine pour des élections législatives et locales qui marquent un premier test dans les urnes sur la présidence de Donald Trump et seront déterminantes pour sa fin de mandat.

Depuis 6 h, les électeurs peuvent voter dans plusieurs États de la côte est - Connecticut, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York, Virginia - ainsi que dans le Kentucky, dans le centre. Si les républicains perdent leur majorité au Congrès américain, le programme de Donald Trump sera profondément entravé.

En jeu: les 435 sièges de la Chambre des représentants, ainsi qu’un tiers du Sénat (35 sièges), 36 postes de gouverneurs et une multitude de scrutins locaux.

C’est la première occasion pour les Américains de voter depuis la victoire-choc de Donald Trump à la présidentielle de 2016, au terme d’une campagne qui, dans les dernières semaines, s’est déroulée dans un contexte particulièrement tendu. Le pays a été endeuillé par la pire tuerie antisémite de l’histoire des États-Unis (11 morts à Pittsburgh) et secoué par l’envoi de colis piégés à de hautes personnalités démocrates.

Les démocrates sont donnés favoris pour prendre la majorité à la Chambre des représentants tandis que les républicains semblent bien partis pour maintenir, voire renforcer, leur courte majorité actuelle au Sénat (51-49).

Mais pour les deux chambres du Congrès, une grande incertitude pèse sur l’issue du scrutin, avec plusieurs duels potentiellement décisifs encore trop serrés dans les sondages, jusque dans les dernières heures, pour désigner les vainqueurs.

Ces élections de mi-mandat sont traditionnellement défavorables au parti qui occupe la Maison-Blanche.

Donald Trump n’a eu de cesse de le souligner ces derniers jours, tout en martelant à ses partisans que le scrutin serait un véritable référendum sur sa présidence.

Il s’est impliqué sans réserve dans la campagne, sillonnant l’Amérique à bord de l’avion présidentiel pour tenir des réunions devant des milliers de partisans galvanisés, avec un message axé sur la bonne santé économique d’États-Unis et la lutte contre l’immigration clandestine.

La participation s’annonce en nette hausse, dans des élections qui ne motivent d’ordinaire pas les foules, et où la mobilisation d’un camp ou de l’autre sera clé.