Fleur de Lys veut garder son Salon de Jeux

Les nouveaux propriétaires du centre commercial Fleur de Lys souhaitent voir le Salon de Jeux de Loto-Québec demeurer où il est actuellement et se disent prêts à discuter de la question avec le gouvernement. Ils insistent pour dire que «le salon de jeux fait partie de la solution et non du problème».

Les deux frères derrière Trudel Alliance demandent au gouvernement de la CAQ de revoir sa position de déménager le Salon de Jeux et de réévaluer la situation actuelle. Selon eux, l’emplacement dans le centre commercial et surtout près de l’offre de divertissement du Centre Vidéotron est la bonne façon de faire les choses.

«On pense que la solution appropriée n’est pas nécessairement un déménagement», souligne William Trudel.

«Quand on regarde partout à travers le monde, l’offre de jeux, on la met dans l’ilot événementiel, on la met proche du centre d’exposition, on la met proche du centre de divertissement sport, complexe sportif-spectacle.», ajoute-t-il en précisant que leur projet de revitalisation de Fleur de Lys s’inscrirait dans cette optique.

Études à venir

Bien conscients que la CAQ s’est engagée en campagne électorale à sortir le Salon de jeux de Vanier, les frères Trudel invitent le nouveau gouvernement à bien évaluer tous les indicateurs avant de prendre une décision. Les promoteurs se disent d’ailleurs prêts à s’impliquer dans la démarche si on les y invite.

«La préoccupation de s’interroger sur l’offre de jeux à Québec, on la comprend, c’est sain que cette démarche se fasse de temps en temps. On collabore pleinement avec le gouvernement à ce sujet-là», explique William Trudel.

Toutefois le portrait de secteur défavorisé accentuant les problématiques de jeux compulsifs souvent décrites, les propriétaires assurent ne pas le voir au quotidien.

«Le Salon de Jeux, volontairement, je le traverse pour aller à notre bureau chaque semaine et ce n’est pas arrivé une fois que j’ai vu des gens en perdition qui ne savent pas ce qu’ils font. Ce n’est pas ce que je constate, que je vois», précise M. Trudel, ajoutant ne pas être «en mode confrontation avec personne».

La CAQ a annoncé récemment qu’une étude sur la situation devrait être mise en branle «plus tôt que tard».

