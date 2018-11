Formation des pilotes: easyJet fait confiance à CAE

La compagnie aérienne britannique easyJet a choisi l’entreprise montréalaise CAE pour former ses pilotes.

Dans le cadre d’un contrat de plus de 170 millions $, tous les pilotes de ce transporteur à bas prix s’entraineront sur des simulateurs de vol de CAE durant 10 ans.

Ces formations se tiendront à London-Gatwick et Manchester au Royaume-Uni, ainsi qu’à Milan en Italie. Ces trois nouveaux centres seront prêts dans la deuxième moitié de l’an prochain.

«Cet accord repose sur l’excellence en formation et constitue un grand pas vers l’évolution de la relation de CAE avec easyJet. Voilà un bel exemple de l’engagement de CAE à fournir à nos partenaires les solutions de formation les plus innovatrices et la meilleure expérience de formation possible. De plus, notre vaste présence mondiale nous aidera à répondre aux besoins des clients en renforçant encore davantage la présence de CAE au Royaume-Uni et en Europe», a déclaré le président et chef de la direction de CAE, Marc Parent.

EasyJet profitera des plus récents simulateurs de vol de la Série XR de CAE.