La Coop fédérée encourage les regroupements

La Coop fédérée, en partenariat avec ses coopératives membres, est au cœur d’un vaste projet de consolidation de son réseau.

L’initiative de modernisation de La Coop fédérée et de ses coopératives régionales aura des effets visibles partout au Québec.

Dans la région de Chaudière-Appalaches, une nouvelle coopérative a vu le jour la semaine dernière, alors que quatre coopératives agricoles ont fusionné leurs activités pour former la Coop Avantis qui regroupe maintenant 2800 membres producteurs agricoles, avec un chiffre d’affaires de plus de 500 M$.

De passage devant l’Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches, hier, à Scott, le président de La Coop fédérée, Ghislain Gervais, a parlé du « vaste projet de transformation » qui est en cours.

« Les coopératives agroalimentaires jouent un rôle essentiel pour le développement des régions. C’est la raison pour laquelle nous allons de l’avant avec ce vaste projet de transformation. De tels regroupements permettent aux coopératives de maintenir leur position de chef de file dans des marchés de plus en plus compétitifs, d’augmenter leur pouvoir d’achat au bénéfice des membres et d’atteindre une masse critique leur permettant de profiter d’économies d’opération et d’administration », a-t-il dit.

Le projet de consolidation amorcé par les coopératives membres de La Coop fédérée permettra à celle-ci de profiter d’une agilité commerciale plus grande, d’après M. Gervais, tout en lui donnant les moyens de saisir de nouvelles occasions d’affaires.

Gestion de l’offre

M. Gervais a avoué qu’il était déçu des concessions faites dans le cadre du nouvel accord de libre-échange États-Unis-Mexique-Canada. Il a réaffirmé l’appui de La Coop fédérée au système de gestion de l’offre.

« Nous reconnaissons l’importance des accords commerciaux pour le développement économique du Canada, du Québec et du secteur agroalimentaire, mais nous sommes déçus des concessions accordées par le gouvernement fédéral », a-t-il dit.