Labeaume salue la contribution «remarquable» de Bernard Landry

Attristé par le décès de Bernard Landry, le maire de Québec Régis Labeaume a salué, mardi, la contribution «remarquable» de ce «grand bâtisseur» qui a marqué la nation québécoise.

La Ville de Québec n’a pas tardé à réagir au décès de l’ancien premier ministre, en envoyant un communiqué aux médias moins d’une heure après l’annonce de sa mort en début d’après-midi.

«Le décès de Bernard Landry nous attriste et constitue une grande perte pour le Québec, qui voit un homme d’État, un grand bâtisseur, nous quitter», a déclaré le maire Labeaume. «Sa contribution fut remarquable et il a toujours fait la promotion de notre langue, de notre culture et de notre identité. Il aimait le Québec et la Ville de Québec», a-t-il ajouté.

Dans son communiqué, la Ville de Québec offre ses sympathies à la famille et aux proches de l'homme d’État «qui a contribué à bâtir notre société moderne».