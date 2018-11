L’amie des n’animaux

Donc, Me Anne-France Goldwater a entamé des procédures judiciaires pour stopper l’euthanasie du chien qui a fait six blessés, dont quatre enfants, dans l’arrondissement de Montréal-Nord, en août dernier.

Elle veut que l’animal soit évalué par un vétérinaire et un expert en comportement canin, puis envoyé dans un gîte situé dans l’État de New York, où il coulera des jours heureux en grugeant des os et en zignant des arbres...

UN BON PETIT PITOU

J’ai une meilleure idée.

Pourquoi Me Goldwater n’adopte-t-elle pas le chien ?

Ou, encore mieux, pourquoi ne le donne-t-elle pas à l’enfant d’un ami ?

Si elle est si sûre de son bon caractère...

Rappelons les faits, pour ceux qui ne se souviennent pas des détails de l’affaire (il y a tellement d’histoires de chiens fous, depuis quelque temps, qu’une chatte n’y retrouverait pas ses petits).

Le 19 août dernier, une femme a accepté de récupérer le chien d’une amie qui voulait s’en départir, car elle venait d’accoucher.

Le molosse (qui pesait 70 livres) est arrivé à la résidence de la femme alors qu’elle avait sous sa garde quatre de ses petits-enfants âgés de 11 ans, 7 ans, 4 ans et 20 mois.

En sortant de l’auto, l’animal a tout de suite sauté sur le bébé de 20 mois en lui donnant des coups de muselière. Trois adultes ont dû intervenir pour maîtriser le chien.

Vous avez bien lu : trois.

L’animal a ensuite récidivé sur la fillette de 4 ans.

Plus tard, le chien s’en est pris une fois de plus au bébé de 20 mois, le terrorisant et le faisant tomber de son lit.

Le lendemain matin, à 10 h, l’animal — qui avait entre-temps réussi à se débarrasser de sa muselière — a mordu la fillette de 4 ans à la tête.

La dame a dû frapper le chien avec un tournevis pour qu’il lâche prise.

Vers 15 h, il a mordu le garçon de sept ans au bras.

Le chien était tellement enragé et mordait le garçon tellement fort qu’un voisin a dû le frapper sur la tête avec une pelle !

Le molosse a mordu de nouveau le garçon de 7 ans à la fesse gauche, ainsi qu’un automobiliste alerté par les jappements de l’animal.

La petite fille de 4 ans a eu besoin de 16 points de suture, et le garçon de 7 ans a failli perdre son bras.

CUJO

Et c’est ce monstre que Me Goldwater veut « sauver » ?

Voulez-vous rire de moi ?

Ce n’est pas un chien, c’est Michael Myers dans Halloween !

Si c’était mon chien, je l’aurais tué moi-même à coups de bâton de baseball.

Je pense sincèrement que Me Goldwater a regardé trop de films de Walt Disney.

À force de voir des chiens qui parlent et des chats qui jouent de la guitare électrique, elle a fini par croire que les animaux sont les égaux des êtres humains.

C’est faux.

La preuve : à ce jour, aucun chien n’a réussi son examen du Barreau, même si certains avocats se conduisent comme des pitbulls.

Ça prend l’analyse d’un vétérinaire et l’examen d’un expert en comportement canin pour savoir si cet animal est dangereux ?

Eh bien.

Nom d’un chien...