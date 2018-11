Le pain avant les convictions

Les médias québécois rapportent qu’une proche de Lisée et employée de longue date du PQ passe à la CAQ. Faut-il vraiment s’en surprendre au lendemain des élections lorsque les conseillers des politiciens se retrouvent sans emploi après que leurs patrons aient perdu leurs élections? La personne en question aurait été offusquée par les propos du chef intérimaire péquiste alléguant que ce n’est pas tant les convictions qui expliquaient la mouvance des travailleurs politiques du PQ vers la CAQ, mais la paie. La vérité est crue, c’est toutefois la réalité!

Dans un monde politique sans grand projet et de plus en plus axé sur le clientélisme électoral à coup de petites mesures pour capter une part de marché, les convictions deviennent secondaires. Les conseillers politiques de tout acabit sont surtout préoccupés de voir leur poulain être le premier au fil d’arrivée en leur suggérant de baragouiner les désidérata d’une frange de la population et ainsi assurer leur pitance. À défaut d’avoir misé sur le bon cheval, ils ne se sentent aucunement gênés d’en changer comme si la chose était réduite à un simple pari sportif.

La dernière campagne électorale s’est avérée, selon plusieurs observateurs et commentateurs politiques, la plus ennuyante des dernières décennies par son manque d’envergure et le peu de vision manifestée par les candidats. Toujours selon ces mêmes communicateurs, nous étions réduits à un concours de personnalité entre les chefs qui peinaient tous à créer l’engouement autour d’eux. Cette campagne a surtout constitué un révélateur d’une tendance amorcée depuis quelques décennies où nos politiciens sont de moins en moins porteurs d’un projet de société pour plutôt se transformer en gestionnaire du court terme et sans réelle perspective sur l’avenir. Certains politicologues mentionnent que ce sont des cycles normaux en démocratie, mais cela n’empêche pas certains philosophes de s’inquiéter pour la santé démocratique en voyant les penchants dictatoriaux de personnalités politiques élues ailleurs dans le monde.

Quoi qu’il en soit, la professionnalisation de la politique dans le monde occidental a éloigné le militantisme fondé sur le programme des partis pour céder la place à des experts de moins en moins représentatifs des aspirations d’une société. Ces politiciens et leurs conseillers nouvelle vague pourront s’émouvoir des fermetures de magasins chez RONA, mais ce sont tout de même eux qui ont généré cet air de désolidarisation en consacrant l’individualisme. Ainsi, les conseillers politiques peuvent se vendre au plus offrant sans plus de souci pour les convictions, car après tout, même la Fédération des femmes du Québec ouvre la porte à la prostitution.