Le retour de la Loto-Mobile

La Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis est de retour avec sa Loto-Mobile qui permettra aux gagnants de se partager huit lots, totalisant 77 000 $ dont le premier prix est un crédit auto de 45 000 $ (ou 40 000 $ en argent). Les profits de la Loto-Mobile 2018 seront investis dans l’achat d’équipements dans le contexte du projet de réaménagement de l’unité cardiovasculaire à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Depuis sa création, la Loto-Mobile a permis d’amasser plus de 400 000 $ pour l’Hôtel-Dieu de Lévis. Pour connaître les points de vente et acheter vos billets en ligne : fhdl.ca/loto-mobile.

Jeunes philanthropes de Québec

Photo courtoisie

Le Centre de pédiatrie sociale de Québec (CPSQ) a reçu, le 19 octobre dernier, la somme record de 37 000 $ provenant du Bal Philanthropique 2018 tenu à la Chapelle du Musée de l’Amérique francophone par les Jeunes Philanthropes de Québec (JPQ). Le CPSQ soutient les enfants et leur famille en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et de leurs intérêts. Sur la photo, la présidente des JPQ, Marie-Andrée Blanchet, et Jacques-Antoine Boucher, sont entourés par le comité organisateur du Bal philanthropique 2018. Les Jeunes philanthropes de Québec fêteront leur 10e anniversaire en 2019.

Soirée des leaders

Photo courtoisie

Quelque 500 leaders et personnalités de la vie économique, sociale, sportive et culturelle de Québec ont participé, le 24 octobre dernier, au Manège militaire Voltigeurs de Québec, à la 3e Soirée des Leaders Michel-Sarrazin sous la présidence d’honneur de Normand Pépin, vice-président exécutif et adjoint au président chez iA Groupe financier. Ils ont permis d’amasser la somme record de 410 000 $. Ces fonds permettront aux bénévoles et aux professionnels de la Maison de continuer, chaque jour, à offrir des soins et des services gratuitement. Sur la photo, de gauche à droite : Jean G. Morency et Jocelyne Guay, respectivement président du CA de la Fondation et de la Maison Michel-Sarrazin ; Normand Pépin, président d’honneur ; Nathalie Côté et Alain-Philippe Lemieux, respectivement DG de la Fondation et de la Maison Michel-Sarrazin.

Récompense pour OPTEL

Photo courtoisie

Le groupe OPTEL a été récompensé lors de la prestigieuse remise de prix Pharma Industry Awards 2018, en Irlande, pour son engagement à créer un monde meilleur en sécurisant la chaîne d’approvisionnement mondiale. OPTEL s’est vu décerner le prix Supply Chain Achievement pour le développement de sa chaîne d’approvisionnement intelligente, qui combine l’expertise reconnue de l’entreprise en traçabilité et la puissance des technologies de pointe comme l’informatique en nuage (cloud-based computing), l’intelligence artificielle et l’internet des objets. OPTEL, fondée en 1989 par Louis Roy, a ses bureaux dans le Parc Technologique de Québec, ainsi qu’aux États-Unis, en Irlande, en Inde et au Brésil, et compte des employés partout dans le monde. Sur la photo, de gauche à droite : Craig Butler, responsable marketing, OPTEL Irlande ; Paul Leamy, CTO, Perigord Life Science Artwork Solutions ; et Michael Butler, directeur de compte sénior, OPTEL Irlande.

Anniversaires

Photo courtoisie

Emma Stone (photo), actrice américaine (The Amazing Spider-Man), 30 ans... Ana Ivanovic, joueuse de tennis serbe, 31 ans... Thandie Newton, actrice britannique, 46 ans... Raymond Bernier, ex-député de Montmorency (PLQ), 66 ans... Sally Field, actrice américaine (La sœur volante), 72 ans... Luigi Leoni, copropriétaire du restaurant Au Parmesan du Vieux-Québec, 76 ans... Danielle Oddera, chanteuse française, 80 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 6 novembre 2017. Richard Gordon (photo), 88 ans, astronaute américain... 2016. Jean-Paul Paradis, 86 ans, bénévole impliqué depuis plus de 60 ans au sein d’organismes de Boischatel... 2014. Michelle Therrien, 50 ans, ex-animatrice (RDS et Météomédia), porte-parole et vice-présidente marketing de H. Grégoire... 1998. Marcel Gauthier, 70 ans, lutteur professionnel (Sky Low Low).