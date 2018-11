Le Sénat passera-t-il aux démocrates? Les courses à surveiller

Comme vous, ce soir, je suivrai avec intérêt et une certaine trépidation le dévoilement des résultats des élections de mi-mandat. Voici les courses que je suivrai plus attentivement, en commençant par le Sénat.

Une soirée électorale américaine, c’est un peu comme un grand cirque à plusieurs pistes où l’action se déroule partout en même temps et où il devient difficile de savoir où donner de la tête. Certaines courses sont toutefois plus serrées que d’autres, plus significatives pour ce qu’elles révèlent des tendances de fond de l’électorat, ou tout simplement plus intéressantes à cause des personnalités en cause.

Au Sénat, les démocrates ont une très grosse pente à remonter pour convertir leur minorité de 49 sièges en majorité de 51, car des 35 postes en jeu, seuls 9 sont présentement détenus par les républicains. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre plusieurs des États qu’ils détiennent déjà, et c’est pourquoi il faudra porter une attention particulière à certains États clés. Dans l’ensemble, le résultat le plus probable semble être le statu quo à 49 démocrates et 51 républicains, ou un gain de un pour les démocrates, qui ne leur permettrait pas de prendre le contrôle (le vice-président brise l’égalité). Les heures de fermeture indiquées sont à l’heure de l’est.

En Virginie occidentale , le sénateur Joe Manchin est assez largement favori, même si l’État a voté massivement pour Donald Trump et que le président a fait de grands efforts pour rallier ses électeurs à son parti. C’est le plus conservateur des sénateurs démocrates et il vote souvent avec Trump, mais le parti a absolument besoin de son siège pour obtenir la majorité. Manchin devrait l’emporter mais s’il perd, ce sera un signe de l’emprise de Trump sur sa base. Les bureaux ferment à 18h00 HNE.

En Indiana , un État baromètre qui a penché pour Trump, le sénateur démocrate Joe Donnelly mène les sondages par deux à quatre points, ce qui lui donne une avance qui ne résisterait pas à une véritable vague trumpiste. Les premiers résultats seront publics à 18h00 HNE.

En Floride , le démocrate Bill Nelson cherche à se faire réélire pour la quatrième fois, contre l'ex-gouverneur conservateur et proche de Trump. Nelson devrait l'emporter. Si sa marge de victoire est très grande, cela pourrait signaler une vague démocrate. S'il perd, les républicains pourront envisager une grosse soirée. Les bureaux ferment à 19h00 HNE.

Au Missouri autre État baromètre qui a opté pour Trump en 2016, la sénatrice démocrate Claire McCaskill est aux coude-à-coude avec son adversaire républicain. Un résultat autre que serré dans cet État sera un bon indicateur d'une vague d'un côté ou de l'autre. Bureaux fermés à 20h00 HNE.

Au Dakota du Nord , qui a voté pour Trump, la démocrate Heidi Heitkamp tire de l'arrière par 5 points dans les sondages et plusieurs prévisionnistes la tiennent pour battue. De tendance idéologique conservatrice, elle a pris un risque en s'opposant à la nomination du juge Kavanaugh à la Cour suprême. Il y a eu Beaucoup de controverse dans cet État au sujet des efforts de suppression du vote des autochtones et leur taux de participation sera à surveiller. Si elle l'emporte, ce qui semble improbable, les démocrates ont un espoir de remporter le Sénat. Premiers résultats attendus à 20h00 HNE.

C'est au Texas qu'a lieu la course la plus épique pour le Sénat, qui oppose le controversé républicain Ted Cruz et l'étoile montante des démocrates, beto O'Rourke (sur la photo; voir ma chronique ici). Les sondages donnent une avance mince mais solide à Ted Cruz dans ce château-fort républicain où l'augmentation rapide de la population urbaine et hispanophone gruge l'avantage du parti de Trump. Malgré l'ampleur du phénomène Beto, Ted Cruz a le plus de chances de l'emporter. Une victoire de Beto O'Rourke serait une surprise et signalerait d'excellentes chances d'un sénat démocrate. Premiers résultats à 20h00 HNE.

En Arizona , deux femmes se confrontent pour le siège laissé vacant par le départ de Jeff Flake. La républicaine Martha McSally, ex-membre de la Chambre, est connue comme la première femme à avoir été pilote de chasse aérienne en action. Elle a un tempérament combatif apprécié de ses électeurs, mais les contradictions de ses prises de position sur la santé lui ont attiré des critiques. La démocrate Kyrsten Sinema, aussi une ancienne représentante au Congrès, a fait une campagne dynamique centrée sur la santé. Elle a une légère avance dans les sondages et pourrait fort bien l'emporter, mais tout peut arriver. Les bureaux ferment à 21h00 HNE et les premiers résultats sont attendus à 22h00 HNE.

Au Nevada, la moyenne des sondages favorise la démocrate par un tout petit point, ce qui en fait une course extrêmement serrée. L'oracle de la politique de cet État, le journaliste de Las Vegas Jon Ralston, donne un mince avantage à la démocrate Jacky Rosen pour déloger l'actuel sénateur Dean Heller. Ce dernier s'est entièrement identifié à Donald Trump et cela pourrait lui coûter cher dans un État qui a donné une victoire par deux points à Hillary Clinton contre Trump en 2016. Avantage Rosen. Premiers résultats à 22h HNE.

Bonne soirée électorale!

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM