Les Québécois toujours plus économes que les Canadiens pour Noël

Une fois de plus, les Québécois prévoient dépenser beaucoup moins d’argent durant la période des Fêtes en cadeaux, nourriture et autres activités que les autres Canadiens, montre un sondage Léger réalisé pour le compte du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD).

Cette année, les Québécois s’attendent à débourser, en moyenne, 458$ pendant la période des Fêtes, contre une moyenne de 675$ à la grandeur du pays. Ce sont les habitants des Maritimes qui s’attendent à être les plus dépensiers avec un montant moyen de 813$, suivis de près par les Ontariens qui comptent débourser 805$, montrent les données dévoilées mardi.

L’an dernier, les Québécois ont dépensé 499$ au cours de cette période, soit 206$ de moins que la moyenne nationale, montrent les réponses compilées par Léger.

Par ailleurs, les Québécois comptent dépenser près de 30% de leur budget pour se faire plaisir à eux-mêmes, contre 70% qui sera dépensé en cadeaux pour les autres. En moyenne, les Canadiens comptent plutôt consacrer 77% de leur budget en cadeaux.

Décidément à part en matière de dépenses pour les Fêtes, les habitants de la Belle Province sont aussi ceux qui s’attendent à consacrer la part la plus importante de leur budget (24,2%) en nourriture, alcool et sucreries, contre 19,4% en moyenne au pays.

«De plus, les Québécois auront plus tendance à commencer leur magasinage plus tard [et] sont moins nombreux à se dire stressés par l’exercice», a souligné le CCCD dans un communiqué.

«Nous constatons que les habitudes d’achat des Québécois diffèrent de celles observées à la grandeur du pays. Les statistiques recueillies reflètent bien les tendances de l’industrie», a résumé Marc Fortin, président du CCCD Québec.