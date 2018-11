Les Sénateurs se réveillent

Les Sénateurs d’Ottawa ont semblé être fouettés par le «Ubergate», mardi à Ottawa, puisqu’ils ont facilement vaincu les Devils du New Jersey au compte de 7-3, notamment en vertu d’une performance de cinq points de Mark Stone.

Les Sénateurs ont ainsi signé une deuxième victoire à leurs huit dernières sorties.

Cory Schneider entamait seulement un deuxième match depuis qu’il a terminé sa remise en forme à la suite d’une opération à la hanche, en raison de l’excellent rendement de Keith Kinkaid.

Schneider a été chancelant, allouant quatre buts sur 22 tirs. Stone, avec un doublé, Thomas Chabot et Colin White ont trompé sa vigilance. Stone a ainsi atteint un plateau important en inscrivant ses 100e et 101e buts dans la Ligue nationale. Il a amassé six buts et 18 points en 15 parties cette saison.

White, avec son deuxième filet de la rencontre, et Ryan Dzingel ont ensuite déjoué Kinkaid, qui a fait face à 17 lancers.

Les Devils avaient pourtant marqué les deux premiers filets de la rencontre, par l’entremise de Taylor Hall et Kyle Palmieri.

Craig Anderson a pour sa part repoussé 30 des 33 rondelles dirigées vers lui. Travis Zajac a été l’autre joueur des Devils à le déjouer. Il a ensuite été retiré de la rencontre. Magnus Paajarvi a marqué dans une cage déserte.