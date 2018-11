Leur combat contre l’État islamique sous la lentille

La vie de Canadiens prêts à risquer leur vie pour combattre l’État islamique avec l’armée kurde sera présentée dans un documentaire cette semaine à Montréal.

Dans son documentaire, Ma Guerre, le réalisateur Julien Fréchette suit quatre Canadiens qui se rendent sur la ligne de front où pleuvent les bombes lancées par l’État islamique et l’armée kurde.

Les premiers contacts entre les Kurdes et les Canadiens qui veulent s’enrôler se font par Facebook, comme on peut le voir dans le documentaire de l’Office national du film. Il est étonnant de voir la facilité avec laquelle les Occidentaux réussissent leur projet.

« Aller s’enrôler comme ça dans une armée à l’étranger, ce n’est pas illégal ? » demande le réalisateur Julien Fréchette. « Non. J’ai contacté la GRC et le contre-terrorisme est complètement légal », répond Wali, ancien tireur d’élite des Forces canadiennes, qui est allé volontairement rejoindre les forces kurdes pour combattre l’ÉI.

Les volontaires ne voulaient pas demeurer spectateurs de cette guerre. Parmi eux, certains sont d’anciens soldats, d’autres de simples citoyens. Ils espèrent se rendre utiles, devenir de meilleures personnes.

Une mannequin au front

Pour Hanna Böhman, mannequin originaire de la Colombie-Britannique, l’appel est venu de l’intérieur.

« C’était physique. J’avais la nausée de ne pas déjà être là. Il fallait que j’y aille », dit-elle. Dans le film, on la voit avec sa caméra, filmer un camp de femmes combattantes où aucun homme n’a la possibilité d’entrer. « Je vais toujours me souvenir de l’amitié entre les filles. Elles me manquent énormément », raconte-t-elle en entrevue.

Pourtant, elle ne prévoit pas y retourner. « Je prépare un film, avec l’intention d’expliquer aux gens ce que sont les YPG (des combattants kurdes). »

Hanna Böhman se dit très déçue du gouvernement canadien. « Ils nous mentent sur ce qui se passe là-bas, ainsi que sur leur réelle implication », dit-elle en entrevue au Journal.

Julien Frechette s’est intéressé à ce sujet à partir du moment où il a rencontré un Torontois sur la ligne de front, alors qu’il tournait un reportage au Kurdistan irakien en 2013.

« Ensuite, le phénomène a grandi et je le suivais sur les réseaux sociaux. C’est comme ça que j’ai trouvé mes personnages principaux », a-t-il mentionné.

Le réalisateur a suivi ses personnages jusqu’au bout, quitte à se retrouver dans le no man’s land, entre les lignes de front des belligérants, là où pleuvaient des bombes. « Ça faisait partie du processus », dit celui dont c’était le troisième voyage au Kurdistan irakien.

Parmi ceux qui partent, certains ne reviennent pas. « Il y a environ 35 morts de volontaires occidentaux rapportées à ce jour », précise M. Fréchette.

► On pourra voir Ma Guerre aux Rencontres internationales du documentaire, les 10 et 16 novembre à 20 h 30.