Marie-Mai : une chanson pour Fred St-Gelais sur son nouvel album

Non, ce n’est pas la guerre entre Marie-Mai et Fred St-Gelais. La chanteuse dédie même une pièce à son ex-amoureux et ancien partenaire professionnel sur son nouvel album, Elle et moi, qui sera en vente vendredi.

«Pour moi, c’était une façon d’être transparente, de dire ma version des faits, a expliqué l’artiste de 34 ans en entrevue avec l’Agence QMI, mardi, dans un hôtel montréalais. C’est une chanson qui a été vraiment définitive pour moi.»

Le texte de la chanson, intitulée La fin, est signé de la seule main de Marie-Mai, qui en a aussi composé la musique avec le réalisateur britannique Oliver Som, son grand complice dans le projet Elle et moi, qui a créé la plupart des titres avec elle. Les paroles, très évocatrices, laissent sans peine deviner à qui l’auteure pensait en les écrivant.

«J’ai brisé mes promesses / Sur ton visage / À tout jamais [...] Là où nos deux mains se séparaient / quelque chose de mieux renaît», déclame-t-elle notamment dans La fin.

«Oui, j’ai fait de la peine. Oui, j’ai brisé mes promesses envers quelqu’un. Mais je suis convaincue qu’on est à la bonne place. Et Fred dirait la même chose. Pour moi, c’est comme si je mettais une boucle là-dessus. Avec cette chanson, j’ai fait la paix, lui a fait la paix de son côté, et maintenant, on peut se tourner vers l’avant», a détaillé Marie-Mai au sujet de cette offrande à Fred St-Gelais, en réprimant un sanglot d’émotion.

«Je parlerai toujours de Fred de façon élogieuse, parce qu’il m’a tellement influencée, a-t-elle ajouté. Avant de le rencontrer, j’écrivais des poèmes dans mon agenda. Je ne savais même pas que j’écrivais des chansons! C’est fou, ce qu’on a fait ensemble...»

Le principal intéressé a déjà pris connaissance du morceau qui le concerne.

«Je la lui ai envoyée en premier. Il n’était pas question que mon album sorte et qu’il ne l’ait pas entendue! Il a été super touché et l’a trouvée très jolie. C’était important pour moi d’avoir son approbation. S’il m’avait dit qu’il n’était pas confortable avec ça, je ne l’aurais pas sortie.»

Sans pression

Avec Elle et moi, son sixième opus, Marie-Mai effectue un retour sur disque après quatre ans loin des studios.

Dans des sonorités encore plus pop que celles qu’on lui a connues jadis – elle reconnaît avoir perdu, dans sa séparation d’avec St-Gelais, la moitié qui apportait un son plus rock à sa musique –, très planantes, flirtant parfois avec le hip-hop (elle interprète Elle et moi en duo avec Koriass), Marie-Mai s’affirme solide et assumée, laissant constamment entendre entre les lignes qu’elle est fière de la personne qu’elle est devenue.

Elle adresse aussi de jolis mots à sa fille, sa petite Gisèle de presque 21 mois, dans Ton histoire, qui clôt l’album.

«S’il y a un album où je ne me suis pas mis de pression pour essayer de plaire à un créneau ou aux radios, c’est celui-là, a martelé Marie-Mai. J’ai fait l’album que j’avais envie de faire. C’est venu naturellement, et c’est la réflexion de la personne que je suis aujourd’hui.»

Marie-Mai entamera une tournée du Québec en février prochain, d’abord avec trois prestations au Centre Bell, à Montréal (les 14, 15 et 16), puis un saut au Centre Vidéotron, à Québec, le 2 mars. Dans la prochaine année, elle sera également juge à l’émission The Launch, que diffuseront CTV et VRAK (avec des sous-titres en français).