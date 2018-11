Menacée d’expulsion, la famille colombienne pourra rester à Québec

Menacée d’expulsion le mois dernier, la famille Sanchez est libérée d’un énorme poids sur ses épaules, alors que le ministère de l’Immigration lui accorde un permis de séjour temporaire d’une durée de 31 mois.

«C’est une grande nouvelle pour nous. Je suis très très content. Dieu a écouté nos prières», affirme avec beaucoup d’émotion le père de famille, Jhonar Sanchez.

La famille originaire de Colombie pourra ainsi formuler une demande de résidence permanente au cours des prochains mois.

Importante opération

M. Sanchez pousse aussi un soupir de soulagement en pensant à son plus jeune fils, âgé d’un an et demi, qui pourra être opéré pour soigner un grave problème de strabisme. «Si nous étions retournés en Colombie, nous n’aurions pas pu lui payer une telle opération, ce qui aurait eu d’importantes conséquences. Il aurait même pu perdre son œil gauche», relate M. Sanchez, demandeur d’asile établi à Québec depuis 2015.

Les Sanchez étaient menacés d’expulsion le 22 octobre dernier. Quelques heures avant leur départ forcé, ils ont obtenu deux semaines de sursis, le temps de mieux documenter leur demande de résidence temporaire.

«Nous sommes très heureux»

Le député fédéral de Louis-Hébert, Joël Lightbond, s’est dit très heureux du dénouement, hier. «Nous avons fait valoir les arguments de la famille qui étaient excellents à mon avis [...]. Avec l’aide de mon équipe, nous avons bien monté leur dossier et nous nous sommes assurés de le porter à l’attention du ministère [de l’Immigration], pour qu’on obtienne une décision qui aujourd’hui nous satisfait beaucoup», assure-t-il.

À la mi-octobre, les élèves de l’école secondaire Rochebelle, où étudie le jeune Jhonar Andres Sanchez, ont formé une chaîne humaine pour protester contre la menace d’expulsion qui pesait contre la famille colombienne.

Immigration Canada n’a toutefois pas encore statué sur le cas de la famille Barliza, également établie à Québec, qui fait aussi face à une menace d’expulsion. Aucune date de déportation n’a encore été fixée dans ce dossier.