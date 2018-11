«Momo Challenge»: les parents doivent être vigilants, dit une experte

MONTRÉAL | Les yeux exorbités, le teint livide: le fameux «Momo Challenge» terrorise les jeunes, même au Québec. Heureusement, les parents peuvent jouer un rôle clé pour protéger et rassurer leurs enfants, soutient une experte.

Cathy Tétreault, directrice générale et fondatrice du Centre Cyber-aide, reçoit régulièrement les témoignages de parents inquiets parce que leurs enfants ont participé à ce jeu macabre qui menace ses participants et les incite à commettre des actes dangereux pouvant aller jusqu'à la mort.

Mme Tétreault a été sollicitée à plusieurs reprises pour donner des conférences d’information dans les écoles primaires. Les enfants ont tellement peur de Momo qu’ils hésitent à en parler, a-t-elle expliqué. «Juste d’avoir vu Momo, ça crée une peur panique chez certains».

Elle conseille d’abord et avant tout de «s’assurer que les enfants sont assez matures pour pouvoir accéder à internet». Ensuite, il faut les sécuriser, leur rappeler que peu importe ce qui arrive sur internet, il ne faut pas avoir peur d’en parler.

Cathy Tétreault recommande aux parents de rester vigilants et d’encourager des discussions ouvertes à ce sujet.

«Les jeunes ont besoin d’information, mais les parents doivent les aider à développer leur jugement critique, a-t-elle souligné. La personne derrière Momo ne peut pas leur faire du mal, et ce n’est pas parce qu’ils ont accepté le premier défi qu’ils ne peuvent pas s’en sortir.»

Il s’agit d’une problématique mondiale. Des suicides d’enfants de 13 ou 14 ans ont été recensés en France et en Argentine, en plus de nombreuses mutilations. Au Québec, on ne recense aucun suicide déclaré en lien avec Momo, mais ses effets se font tout de même ressentir.