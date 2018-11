Nouvelle journée de grève des facteurs à Toronto

OTTAWA – Les travailleurs syndiqués de Postes Canada à Toronto ont débrayé, mardi, à 19 h, pour une deuxième fois depuis le début des grèves tournantes, il y a plus de deux semaines.

Lors des premiers jours des grèves tournantes déclenchées par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) le 22 octobre dernier, la ville de Toronto avait connu un débrayage des facteurs de deux jours.

Cette nouvelle grève dans la Ville Reine pourrait avoir des répercussions à la grandeur du pays, a averti Postes Canada mardi soir.

«Toronto est un centre de tri important pour le courrier et les colis au Canada. [La grève] aggravera les accumulations dans nos établissements et les clients doivent s'attendre à des retards de plusieurs jours dans la livraison des colis et du courrier», peut-on lire dans un communiqué publié par la société d'État.

«Avant l'annonce du Syndicat de cibler de nouveau Toronto, il y avait plus de 150 remorques remplies de colis et de paquets en attente d'être déchargées pour que les articles soient traités», a ajouté Postes Canada.

De son côté, le STTP a indiqué que certains de ses membres ont rencontré la ministre du Travail, Patty Hajdu, lundi en soirée. «La réunion avait pour but de discuter de l’état d’avancement des négociations. Nous avons réitéré notre détermination à conclure des conventions collectives négociées», a fait savoir le Syndicat.

Le STTP et Postes Canada ne parviennent toujours pas à s'entendre sur plusieurs enjeux, incluant notamment la charge de travail générée par l'augmentation du nombre de colis à livrer et l'équité salariale entre les facteurs urbains et ruraux.