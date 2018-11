Parmalat met la main sur le fromage «P'tit Québec»

Le Groupe Parmalat a annoncé, mardi, qu'elle compte acquérir la division de fromage naturel de Kraft Canada, qui compte des marques bien connues comme «P'tit Québec», «Cracker Barrel» et «aMOOza».

Cette transaction, évaluée à 1,62 milliard $ CAN par Parmalat Canada, permettra à l'entreprise, dont le siège social est basé en Italie, de mettre la main sur une usine de fabrication à Ingleside, en Ontario. Quelque 400 employés pourraient ainsi passer du giron de Kraft Canada à celui de Parmalat Canada.

«Si la transaction est approuvée, elle sécurisera et augmentera la production de fromage au Canada et fera de Parmalat Canada une entreprise plus compétitive qui, en retour, aidera à protéger les emplois et à supporter les revenus des fermes laitières», a expliqué l'entreprise par communiqué.

L'acquisition de l'usine d'Ingleside permettra aussi à Parmalat Canada d'étendre ses opérations dans l'est du Canada. Les usines de Winchester et Belleville, en Ontario, et de Victoriaville, au Québec, demeureront malgré tout ouvertes, a précisé l'entreprise.

«L'annonce d'aujourd'hui démontre notre intention de supporter les producteurs laitiers, d'aider l'économie et de poursuivre notre tradition familiale dans la fabrication de fromages», a déclaré Mark Taylor, président et chef de la direction de Parmalat Canada.

«Les marques sous Parmalat existent au Canada depuis 1881 (Balderson). Ce profond héritage canadien fait que la transaction proposée est une étape logique pour nous, alors que nous désirons faire encore plus de contributions économiques et sociales au Canada», a ajouté M. Taylor, par communiqué.