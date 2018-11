[PHOTOS] Un ancien garage lourdement endommagé par les flammes à Lévis

Le Service de protection contre les incendies de la Ville de Lévis (SPIL) a été dépêché, lundi soir, au 4141 boulevard Guillaume-Couture, pour un incendie qui s’est déclaré dans la toiture du bâtiment.

À leur arrivée, les pompiers ont rapidement procédé à une attaque défensive pour rabattre les flammes. L’édifice en feu abritait un ancien garage. Celui-ci était encore occupé à l’occasion pour divers travaux.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Les 21 sapeurs ont maîtrisé l’incendie en un peu plus d’une heure. Des techniciens en recherche et causes sont présentement à analyser la scène d'incendie pour éclaircir les circonstances de l'événement. Les dégâts sont évalués à environ 100 000 $, selon Dany Lavoie, chef de division au SPIL.

Les clients qui séjournaient au motel Moka-Crème, juste à côté de l’endroit où est survenu l’incendie, ont été temporairement évacués. Ils ont été en mesure de regagner leurs chambres vers 1h, cette nuit.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Il n'y a eu aucun blessé.

Plus de détails à venir...