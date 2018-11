Pluie d’hommages à un grand serviteur du Québec

« Indépendantiste jusqu’à la moelle épinière, amant de la langue française et de l’histoire, patriote et fier de l’être, Bernard Landry était inépuisable [...] L’homme qui nous quitte aujourd’hui laisse un héritage à sa mesure : volontaire, visionnaire, ambitieux, audacieux. » — Jean-François Lisée, ex-chef du PQ

« Bernard Landry fait partie de la génération des bâtisseurs du Québec moderne. Son sens de l’État, sa grande culture et son infatigable dévouement pour le Québec nous manqueront. » — Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire

« Le temps et la distance n’ont pas éteint le souvenir vif et positif de nos échanges avec M. Landry qui ont mené à l’implantation d’Ubisoft au Québec il y a 21 ans. Sa vision moderne de l’économie et sa confiance en la créativité des talents d’ici se sont avérées stratégiques pour le Québec. » — La direction d’Ubisoft