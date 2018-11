Postes Canada: la grève tournante s’étend au Québec

Les employés de Postes Canada à Rouyn-Noranda, Val-d'Or et La Sarre, en Abitibi-Témiscamingue, ainsi que dans les Hautes-Laurentides, ont débrayé ce matin, pour la journée, dans le cadre de la grève tournante décrétée par leur syndicat.



Ils suivent ainsi l’exemple des employés du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de Mont-Joli dans le Bas-Saint-Laurent, qui ont entamé une grève lundi à 17 h. D’autres syndiqués ont refusé d’aller travailler ce matin à Newmarket, Sarnia, Amherstburg, Delhi, St. Thomas et Owen Sound, en Ontario.



Des débrayages ayant débuté lundi se poursuivaient aussi à Pickering, London, Scarborough et Barrie, en Ontario, ainsi qu’à Calgary, Edmonton, Medicine Hat et Lethbridge, en Alberta.

Au total, une centaine de localités ont été touchées depuis le début des grèves tournantes le 22 octobre dernier, incluant les importants centres de distribution de Vancouver, Toronto et Montréal.



Les syndiqués ont aussi entamé une grève des heures supplémentaires et doivent refuser catégoriquement de travailler une minute de plus que ce que prévoit leur quart de travail, qu'ils aient ou non fini de distribuer le courrier et les colis du jour, a expliqué le syndicat lundi.