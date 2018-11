Quand Astérix et Obélix parlent du Québec

Pour sa nouvelle incursion dans l'univers de la littérature, Tristan Demers a décidé de mettre en vedette Astérix et Obélix, les célèbres personnages qui ont fait leur apparition il y a tout près de 60 ans. Mais pas n'importe comment: en les liant directement au Québec!

L'expérimenté bédéiste a donc lancé, mardi soir, au restaurant Robin des bois, à Montréal, son ouvrage illustré intitulé «Astérix chez les Québécois» qui s'intéresse aux différents liens entre les habitants de la province et l'oeuvre populaire créée par le duo formé des Français René Goscinny et Albert Uderzo.

Outre les dessins, on retrouve dans ce livre plusieurs informations historiques, politiques, culturelles et muséales où le mot «Gaulois» rime avec Amérique.

En 2010, c'est le héros de Hergé, le reporter Tintin, qui avait inspiré Tristan Demers à imaginer, concevoir et publier «Tintin et le Québec», un voyage à Montréal, Québec et dans la région de Manicouagan s'apparentant à un journal de bord.

«Astérix et les Québécois» est offert en format papier et en version numérique.