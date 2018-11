Reposez en paix mon brave...

On ajoutera le nom de Bernard Landry à cette liste, immensément triste, des patriotes qui ont tant lutté pour que le Québec devienne un pays, mais qui sont disparus avant que cela ne se fasse.

Voilà à quoi j’ai pensé quand j’ai appris la nouvelle cet après-midi. Quelle tristesse.

Je me suis demandé aussi, en écoutant l’élégie que faisait François Gendron de l’ex PM Landry, ce que ce dernier pensait de l’état dans lequel se trouve aujourd’hui le mouvement indépendantiste.

« La patrie avant le parti »

Homme dévoué à la cause avant les étiquettes politiques, on associera d’emblée Bernard Landry au Parti québécois. C’est inévitable, il y a œuvré si longtemps.

Toutefois, M. Landry avait l’habitude de refuser l’enfermement partisan. « La patrie avant le parti », s’exclamait-il.

Et ça fait belle lurette que le PQ n’a plus le monopole de la militance indépendantiste. Bernard Landry était contemporain de la formation du Parti québécois; il avait été témoin du ralliement d’un Pierre Bourgault et du RIN au PQ, pour la cause justement.

Mais c’était aussi un analyste lucide de la politique, du mouvement indépendantiste. Le PQ qu’il aura connu au crépuscule de sa vie aura été dans un bien piètre état. Comme le mouvement indépendantiste en général. Et c’est triste.

Pourtant, s’il est une chose que les citoyens québécois favorables à l’indépendance de leur nation devraient se rappeler de l’engagement de ce grand homme, c’est bien que la patrie ne sera advenir que si –et seulement si – ceux qui y croient acceptent de collaborer au-delà des préférences idéologiques ou partisanes.

Et quand j’évoque ici « les citoyens québécois favorables à l’indépendance », il m’importe d’insister sur le fait que dans l’esprit de cet homme de tolérance, cela implique quiconque épouse cette cause; fut-il de souche, d’enracinement ou d’errance.

La Paix des braves

En terminant, permettez-moi de souligner cette réalisation capitale de l’homme d’État qu’était Bernard Landry.

Ancien résident de l’Abitibi, de Matagami précisément, ancien étudiant du professeur-anthropologue Bernard Ouellet, un homme qui ne faisait pas qu’enseigner la culture autochtone, il nous y emmenait pour qu’on s’en imprègne, j’ai toujours un immense respect pour le travail accompli par M. Landry afin de rapprocher les Québécois et les nations autochtones (le ministre libéral Geoffrey Kelly mérite aussi d’être félicité).

En septembre 2013, dans un mémoire présenté à l’Assemblée nationale (projet de loi 43), le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) a souligné le travail accompli par le ministre Bernard Landry à l’époque :

« Au début des années 2000, les Cris et le Québec, dirigés par le Grand Chef Ted Moses et l’ancien premier ministre Bernard Landry, ont décidé de mettre de côté ces vieux différends et de négocier une nouvelle relation de nation à nation entre le Québec et les Cris. Ces négociations menèrent à la signature, en février 2002, de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec, fréquemment appelée la « Paix des braves ».



La Paix des braves fut un point tournant dans les relations entre les Cris et le Québec. Autrefois marquée par la confrontation et le conflit, la relation a évolué vers la collaboration et le partenariat. Ceci était et demeure un accomplissement remarquable qui a contribué à la prospérité des Cris, du Québec, des Jamésiens et de tous les Québécois. »

Reposez en paix M. Landry. Votre contribution au Québec moderne est inestimable.