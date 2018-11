Les employés de RONA et de Réno-Dépôt n’ont encore rien vu. La fermeture de 9 magasins annoncée hier par la direction du quincaillier américain Lowe’s au Québec n’est que la pointe de l’iceberg dans un marché en pleine consolidation.

« Il y a un changement de garde à la tête de Lowe’s aux États-Unis. Cela va avoir des répercussions ici. On croit à un mouvement de consolidation au sein du réseau de RONA au Québec. On croit qu’il va y avoir d’autres compressions », a indiqué hier le président du local 500 des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC- FTQ), Tony Filato.

Les TUAC, qui représentent plus de 3000 travailleurs de RONA au Québec, sont d’avis que le grand ménage ne fait que commencer au sein de la division canadienne de Lowe’s.

Le nouveau PDG de Lowe’s, Marvin Ellison, a fait savoir hier que la fermeture de 51 magasins, dont 9 au Québec, « se voulait une étape nécessaire dans la réévaluation stratégique de l’entreprise ».

La direction de Lowe’s au Québec n’était pas disponible pour accorder des entrevues. En mai dernier, la direction de Lowe’s Canada clamait pourtant que l’intégration du réseau de RONA était achevée.

200 employés touchés

Au Québec, les fermetures de 9 magasins RONA corporatifs auront lieu d’ici février prochain dans des localités où l’on comptait au moins une autre succursale dans un rayon de 10 kilomètres.

La direction de RONA soutient que 200 employés seront touchés par ces fermetures et que 60 d’entre eux perdront leur emploi au terme de cette restructuration.

Depuis 2016, RONA dit avoir créé plus de 1000 emplois au Québec.

Lors du passage du Journal au magasin RONA de Granby, qui fermera ses portes prochainement, plusieurs employés étaient encore sous le choc hier matin.

« On ne s’y attendait pas », a lancé un des employés rencontrés par Le Journal.

Ce dernier n’a pas voulu dévoiler son identité, car il a mentionné que si les employés parlaient aux médias « ils allaient perdre leur enveloppe brune », en parlant de leur indemnité de départ.

– Avec la collaboration d’Alex Drouin

La bataille s’intensifie entre les quincailliers

Le mouvement de restructuration observée chez RONA témoigne de la rude bataille livrée entre les différentes chaînes de quincailleries pour gagner des parts de marché au Québec.

« Sur le terrain, on remarque que c’est très agressif entre les bannières au Québec. Il y a beaucoup de maraudage », a indiqué hier au Journal le président de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT), Richard Darveau.

Selon ce dernier, l’annonce de la fermeture de neuf magasins corporatifs RONA d’ici février au Québec n’est pas une surprise au sein de l’industrie alors que de nouveaux joueurs tentent de faire leur place.

La fermeture des neuf magasins RONA devrait se traduire par une baisse de 1,6 % du nombre de pieds carrés disponibles (près de 16 millions) dans le secteur de la quincaillerie au Québec.

Au Québec, l’industrie de la quincaillerie génère des revenus de 6 milliards $ par année et 8 milliards $ si on inclut les ventes des grandes chaînes généralistes comme Walmart, Canadian Tire et Costco.

BMR, Canac et Patrick Morin

Il faut dire que depuis la vente de RONA à Lowe’s en 2016 pour 3,2 milliards $, la concurrence s’est accélérée avec l’émergence de nouveaux joueurs sur la scène provinciale.

Les quincailliers Canac de Québec, Patrick Morin de Joliette et BMR (Coop fédérée) ont décidé d’accélérer leur expansion en ouvrant des magasins partout au Québec, notamment en périphérie de l’île de Montréal.

Selon M. Darveau, la baisse du nombre de mises en chantier au Québec est compensée par la hausse des dépenses en rénovation des ménages québécois.

Les 9 magasins de RONA déficitaires qui vont fermer leurs portes

Ste-Clotilde, région de Châteauguay

Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu

L’Assomption

Granby

Sainte-Rose, Laval

Rivière-des-Prairies, Montréal

Rouyn-Noranda

Ange-Gardien, en Estrie

Saint-Elzéar, en Beauce

Ce qu’ils ont dit... aujourd’hui

« Cette transaction (de RONA) a été examinée afin d’assurer qu’elle présente un avantage économique [...] Lowe’s a des engagements qui doivent être respectés, et nous surveillons le respect de ces engagements. »

— Navdeep Bains, ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Je trouve ça plate ce qui arrive. C’est suite à une décision du gouvernement libéral. [...] On va s’assurer de tout faire pour ne pas perdre d’autres sièges sociaux. Mais là, il est trop tard. Il faut regarder en avant. On ne peut pas refaire l’histoire. »

— François Legault, premier ministre du Québec

« Le gouvernement aurait dû exiger que le nombre d’emplois soit maintenu. Il aurait pu exiger aussi que, s’ils avaient à fermer des magasins, qu’ils respectent un certain nombre de critères pour le faire. »

— Robert Dutton, ex-PDG de RONA