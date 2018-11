Un constat d’échec

Prenons les choses comme elles sont, froidement : au cours des deux dernières saisons, l’Impact a raté les séries éliminatoires. Chaque fois, c’était l’objectif premier du club. Il n’y a donc qu’un pas à franchir pour décréter que ces deux campagnes ont été des échecs.

En deux ans, le succès a fui les Montréalais et on peut aussi arguer que la progression de l’équipe n’a pas non plus été au rendez-vous. Certes, l’Impact est passé du 9e au 7e rang dans l’Est, mais pouvons-nous vraiment parler de progression ? Ça vous satisfait ?

En plus, au cours de l’année, Joey Saputo fait état d’un déficit de 11 millions par année pour le Bleu-blanc-noir. Comme on n’avance pas d’un point de vue sportif et que les finances se portent mal, ça demande un acte de foi important si on veut voir la saison 2019 avec optimisme.

Cette saison s’annonçait pourtant prometteuse. Le camp laissait entrevoir de bonnes choses et Rémi Garde insistait sur le fait que l’équipe avait bien travaillé. Mais comme on a pu le constater, ça ne s’est pas transposé dans le premier segment de la saison.

En partie à cause des blessures, l’Impact a manqué de stabilité et n’a pas été en mesure d’engranger des points au classement en ce début d’année, tant et tellement qu’on avait déjà enterré l’équipe en mai. Ce trou, cette équipe l’a creusé elle-même.

Progression ?

Par rapport à l’année précédente, qu’est-ce qui s’est amélioré à l’Impact ? En somme, je n’ai pas l’impression que l’équipe s’est nettement améliorée d’un point de vue défensif.

En 2017, on était consterné par les errements défensifs du XI montréalais. L’année suivante, la troupe de Rémi Garde n’aura accordé que cinq petits buts de moins à l’adversaire. C’est mieux, mais ce n’est rien pour écrire à sa mère.

Cette légère amélioration, elle peut aussi s’expliquer par le jeu d’Evan Bush. Ce dernier a pris une autre dimension cette saison et a sauvé ses coéquipiers à maintes occasions. À bien y regarder, les cinq buts de moins, c’est probablement à cause de ses gants.

Offensivement, l’Impact s’en est encore trop remis à Ignacio Piatti. En fait, c’est le seul joueur qui aura été dangereux dans la majorité des matchs de l’équipe.

En fait, dans l’ensemble du jeu, il n’y a que cette deuxième moitié de saison qui nous a donné espoir, et encore. Il faut reconnaître qu’elle a été bien meilleure. Grâce à quelques changements à l’effectif, la situation s’est améliorée. Mais l’Impact a quand même alterné le chaud et le froid pendant cette période. Tantôt bonne, tantôt mauvaise, l’équipe a dû trimer dur pour se rapprocher de la 6e position au classement de l’Est.

Certes, à partir de juillet, les probabilités de rejoindre les séries éliminatoires ont augmenté, mais sur l’ensemble, je ne crois pas que cette équipe s’est assez améliorée dans la 2e moitié pour entrevoir un avenir à ce point meilleur.

Vers l’an prochain

L’Impact a-t-il progressé par rapport aux années précédentes ? C’est la question qu’il faut se poser à ce moment-ci de l’histoire du club. Personnellement, je ne suis pas prêt à répondre par l’affirmative.

Pour avoir une autre perspective, on peut aussi se demander quel était le plan de Rémi Garde cette année. Au lieu de se lancer un peu partout, voulait-il prendre le temps de jauger la ligue pour déterminer avec quelle sorte d’équipe il peut avoir du succès à long terme ?

Dans les différents bilans dressés au cours de la dernière semaine, j’ai entendu plusieurs joueurs et membres du personnel technique insister sur le fait que la première partie de la saison aura coûté au Bleu-blanc-noir une place en séries éliminatoires.

En vérité, ils auraient pu faire le constat que l’équipe a vécu, à quelques différences près, les mêmes difficultés et souffert pour une autre année de « Nacho-dépendance. » Pas moins bon, pas meilleur.

À ce stade-ci, il est légitime de se demander si les pertes annuelles de 11 millions porteront préjudice au recrutement dans l’entre-saison. Comment trouvera-t-on l’équilibre entre les pertes — que je m’explique mal — et le besoin de renfort qu’a le club d’un point de vue sportif ?

Garde aura-t-il les moyens adéquats pour son recrutement ? Où trouvera-t-il l’argent ? La réponse est importante, parce que le club ne peut plus se permettre de faire du surplace.