Une ancienne vedette de «Barmaids» est enceinte

Vanessa Giroux, que l’on a connu dans le cadre de l’émission Barmaids, présentée à MusiquePlus a annoncé une nouvelle importante sur ses réseaux sociaux : elle attend son premier enfant.

La future maman a annoncé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux avec une photo de son «baby bump» et de son conjoint, Pierre Fortin.

«J’ai l’immense bonheur de vous annoncer que je ne bois plus depuis 4 mois, mais que j’ai quand même l’impression de vivre des hangover tous les jours ! HÉ OUI ! On a créé un petit humain ! On est tellement heureux d’agrandir notre famille ! On t’attend avec impatience en avril, avec tout l’amour du monde», a-t-elle annoncé sur son compte Instagram.

Vanessa n'a pas dévoilé le sexe ou le prénom du bébé, mais ce dernier devrait se pointer le bout du nez au printemps 2019.

Félicitations aux futurs parents!