Une Belge à l’apport inestimable

À travers la déchirante quatrième place que ses coéquipières et elle ont arrachée au championnat canadien universitaire de rugby en Nouvelle-Écosse, Nele Pien a pu trouver du réconfort dans le parcours saisonnier de sa nouvelle famille.

Débarquée en janvier pour poursuivre ses études en doctorat amorcées dans son pays d’origine puis ajoutée à l’effectif du Rouge et Or de l’Université Laval en prévision de la campagne automnale, la Belge aura apporté une expérience inestimable à sa troupe tout au long de son parcours. Elle a d’ailleurs été élue sur l’équipe d’étoiles à l’issue du tournoi.

« J’ai eu pas mal d’expériences dans l’équipe nationale de Belgique, j’ai joué le Seven (Séries mondiales de rugby à sept) j’ai joué en France et j’ai appris beaucoup de choses. J’hésitais à finir ma carrière de rugby avant de venir ici [à Québec]. Je voulais faire une session pour apporter un peu plus à l’équipe et ça que j’ai essayé de faire », a raconté la joueuse de 27 ans.

Si la plaie causée par la défaite dans le match pour l’obtention de la médaille de bronze – une défaite de 20-19 contre Ottawa sur la dernière action du match – était encore vive, Pien a louangé le travail de l’équipe.

« C’est dommage d’avoir fini quatrième vu ce qu’on a fait durant ce tournoi. On a prouvé qu’au niveau défensif, on était au niveau des autres équipes, et qu’on pouvait finir les actions. Un peu d’expérience de plus aurait pu aider dans un moment crucial », a-t-elle reconnu.

Impressionnée

Peu familière avec le niveau de jeu du circuit U Sports, Nele Pien est vite tombée sous le charme, aidant la jeune formation du Rouge et Or à terminer deuxième en saison régulière (fiche de 6-1) et à se qualifier pour le rendez-vous national.

« Le niveau en Belgique n’est pas très élevé et c’est pour ça que j’ai joué en France pendant deux ans. Je trouve qu’ici, je ne sais pas si c’est à cause de Kevin (Rouet, l’entraîneur) ou son plan de jeu, mais c’est très intéressant comme façon de s’entraîner. On doit jouer intelligent, car on est l’une des plus petites équipes du Canada. Il faut chercher d’autres moyens pour gagner et c’est ça qui est très intéressant. On est un peu multifonctionnel [chacune des joueuses] », a mentionné la troisième ligne aile.

S’il n’en tient qu’à elle, l’expérience en sol québécois ainsi que son aventure avec l’équipe se poursuivront l’automne prochain.

D’ici là, elle retournera en Belgique pour poursuivre ses cours. « On n’a pas eu le titre et on va aller chercher le titre ! »

3 Étoiles du Rouge et Or

1. Nele Pien

Photo courtoisie

Rugby | D. Génie des matériaux et de la métallurgie

Meilleure joueuse du Rouge et Or au championnat canadien en fin de semaine. Elle a réussi un essai pendant le tournoi, mais elle a été impliquée dans la grande majorité des attaques de son équipe. Laval s’est classé quatrième après une défaite de 20-19 face à Ottawa dans le match de la médaille de bronze.

2. Vicente Parraguirre Villalobos

Photo Mathieu Belanger

Volleyball masculin | Administration des affaires

Son équipe s’est inclinée contre Équipe Canada vendredi au PEPS, mais l’attaquant du Rouge et Or n’a rien laissé sur le terrain. Il a réussi plus de la moitié des attaques qu’il a lancées, soit 23 sur 43 !

3. Audrey-Ann Coughlan

Photo Mathieu Belanger

Soccer féminin | Génie mécanique

Elle a été l’héroïne du match de la demi-finale contre les Patriotes de l’UQTR. Elle a marqué le but vainqueur au tout début de la période de prolongation, ce qui a permis au Rouge et Or de l’emporter 3-2 et de se qualifier pour les championnats canadiens pour une 6e année consécutive.

Performances dignes de mention

Daphnée Blouin

Soccer féminin | Administration des affaires

Elle a forcé la prolongation dans le match de demi-finale contre l’UQTR en comptant le but égalisateur à la 90e minute pour créer l’égalité 2-2.

Jan-Ma Létinois

Rugby | Environnements naturels et aménagés

Elle a marqué un essai dans la demi-finale perdue contre St-FX. Elle a été au cœur de toutes les mêlées, souvent contre des joueuses beaucoup plus imposantes qu’elle.

Maud Chapleau

Volleyball féminin | C. Service social

L’attaquante a été la meilleure de son équipe en fin de semaine : 85 attaques au total, dont 37 réussies. Le Rouge et Or a remporté ses deux parties, 3-0 contre McGill et 3-2 contre l’UQAM.

Marianne St-Aubin

Volleyball féminin | Éducation au préscolaire et enseignement au primaire

Elle a très bien appuyé l’attaquante principale Maud Chapleau. Elle s’est principalement signalée dans la rencontre de vendredi gagnée 3-2. 11 de ses attaques ont été couronnées de succès, sur 36 tentées.

Bila Dicko-Raynauld

Soccer masculin | Entrepreneuriat

Malgré la défaite de 1-0 face à l’UQAM, il a été au cœur de la majorité des actions du Rouge et Or.

-Avec la collaboration de François Thérien

CETTE SEMAINE

FOOTBALL

Samedi 14 h c. Montréal Coupe Dunsmore

PEPS

SOCCER

Jeudi 12 h 30 (F) c. Trinity Western Quarts de finale U Sports

Ottawa

BASKETBALL

Samedi 18 h (F) et 20 h (H) c. McGill

PEPS