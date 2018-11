Une expérience optimale au Clap

Huit salles, une qualité de son et d’image inégalée, des pâtes, des paninis et de la pizza, des La-Z-Boys et une librairie, le Clap Loretteville offrira, à partir du 7 décembre, une expérience optimale aux amateurs de cinéma.

« Je n’ai pas visité toutes les salles de cinéma au Canada, mais on a mis tous les efforts. Cette nouvelle succursale du Clap est un des rares cinémas à avoir mis autant de technologie dans ses salles », a lancé le directeur général Robin Plamondon, mardi, lors d’une visite des lieux.

À un mois de l’ouverture officielle, un important groupe de travailleurs de la construction s’active à travers les 20 000 pieds carrés répartis sur deux étages. Ce projet de 3,7 millions de dollars, entièrement financé par le privé, amènera la création de 32 nouveaux emplois.

Les salles de cinéma, qui pourront accueillir entre 53 et 202 spectateurs, n’ont pas encore de sièges. Le directeur général assure que les travaux seront terminés pour la première du film d’animation La course des tuques, le 3 décembre.

On retrouvera, dans ce concept ouvert à l’Européenne, une zone d’accueil, un restaurant qui servira des pâtes, de la pizza, des soupes et des paninis, des aires de restauration pop-corn, une succursale de 900 pieds carrés de la librairie Pantoute, une section-bar, une zone cocktail, une vitrine de produits dérivés et une aire d’exposition.

« Les gens, en moyenne, en Amérique du Nord, arrivent onze minutes avant la projection. Au Clap, c’est une heure et quinze avant le film. On a une réalité différente versus l’accueil du client », a fait remarquer Robin Plamondon.

Des La-Z-Boys

Le complexe cinéma du boulevard de l’Ormière offrira une expérience cinéma qualifiée d’optimale par le directeur général. Du son et une image de meilleure qualité, et l’on retrouvera des La-Z-Boys électriques dans la première rangée de quatre des huit salles.

La première rangée des salles de cinéma, a-t-il précisé, est habituellement la mal-aimée. Ce qui risque de changer avec ces sièges où les spectateurs pourront ajuster leur angle de vue.

Deux salles pourront accueillir des films en 3D, et la salle principale, qui a une capacité de 202 spectateurs, sera dotée d’un système de sonorisation Dolby Atmos 11.1.

Le Clap Loretteville sera aussi doté uniquement de projecteurs au laser. Une première au Canada. Cette technologie offre une meilleure qualité d’image, comparativement aux traditionnels systèmes de projection à lampes.