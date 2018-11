Une soirée marquante pour Brian Boyle et la lutte contre le cancer

L’attaquant des Devils du New Jersey Brian Boyle n’aurait pu choisir meilleur moment pour réaliser le premier tour du chapeau de sa carrière dans la Ligue nationale (LNH), lundi, lui qui a assommé les Penguins en pleine soirée de sensibilisation à la lutte contre le cancer à Pittsburgh.

Celui qui avait confirmé le 24 octobre être en rémission d’une leucémie myéloïde chronique a passé un message des plus percutants dans une victoire de 5-1 des siens. Ayant reçu le diagnostic de sa maladie le 19 septembre 2017, Boyle a marqué trois buts consécutifs pour briser l’égalité de 1-1.

Pour lui, il s’agissait d’un premier triplé en 705 parties de la LNH. Il n’avait pas compté plus d’une fois depuis le 12 décembre 2017. Cependant, ce n’est pas du tout ces accomplissements personnels ou le gain des Devils que les partisans et les observateurs du milieu du hockey retiendront. C’est davantage la victoire de Boyle aux dépens du cancer, qu’il semble avoir mis hors de combat pour de bon.

«J’adore ces soirées, réellement, a déclaré le plus récent récipiendaire du trophée Bill-Masterton, remis à un joueur ayant démontré de la persévérance et de l'esprit d'équipe, au site NHL.com. Parfois, vous vous sentez seul et il peut y avoir des périodes sombres pendant la bataille face à la maladie. [...] Je me rappelle d’avoir lutté un peu et de ne pas m’être senti bien. Le pire aspect de cela, c’est quand les gens se disent désolés pour vous. Ils ne savent pas trop quoi dire et vous voulez qu’ils soient à l’aise devant vous.»

Toutefois, il semble bien que ce malaise soit chose du passé.

«Ce qu’il a traversé comme épreuve le suivra tout au long de sa carrière et de sa vie. Un gars comme moi, qui est plus jeune que lui, se souviendra de cela», a dit le défenseur Will Butcher, à propos de son coéquipier.

Bien entouré

Comme il l’a souvent mentionné au cours des derniers mois, Boyle croit à l’importance du rôle de l’entourage du patient dans le combat contre le cancer. Il se dit heureux d’avoir obtenu le soutien nécessaire pour s’en sortir.

«C’est primordial de simplement se lever et de poser les questions si une aide est requise. Je pense qu’en général, les gens font du bon travail pour appuyer autrui et je fus suffisamment chanceux de l’être. Selon moi, il y a assez de bonnes personnes sur terre pour vous permettre de vous relever», a-t-il affirmé.

Quant au match à Pittsburgh, le vétéran a savouré chaque instant.

«Ce fut très plaisant pour nous et d’en marquer quelques-uns fut bien», a-t-il résumé.