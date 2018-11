Une « vitrine » pour le futur Grand Marché

Maintenu à son emplacement actuel, le marché du Vieux-Port offrira à ses clients la sélection la plus variée possible des meilleurs produits qui seront vendus, à partir du printemps 2019, au futur Grand Marché d’ExpoCité.

C’est ce que Daniel Tremblay, directeur général de la Coopérative des horticulteurs de Québec et gestionnaire du futur Grand Marché, a indiqué mardi au Journal.

Sauf exception, les producteurs qui demeureront au petit marché saisonnier du Vieux-Port (ouvert de mai à octobre, du jeudi au dimanche) devront obligatoirement avoir un stand au futur Grand Marché.

Solutions

Dans la formule actuelle du marché du Vieux-Port, la Coopérative loue un étal à chaque commerçant qui doit lui-même vendre ses produits. « On se demande si c’est la formule optimale pour un marché satellite plus petit et où il n’y a pas de place pour tout le monde », se questionne M. Tremblay.

Une des solutions pourrait être de permettre à la Coopérative de récupérer l’intégralité des 20 étals qui seront disponibles et d’écouler elle-même les cinq produits qui se vendent le mieux chez chaque producteur. « Ça devient comme un seul gros étal, a illustré le DG. La clientèle trouverait un grand échantillonnage des produits qui seront au Grand Marché. Il y aurait une belle diversité. »

Selon Daniel Tremblay, quelque 90 % des producteurs actuels ont accepté de s’installer au Grand Marché. « Les producteurs avaient peur de perdre leur clientèle. Oui, il y a des inquiétudes et des interrogations, a-t-il admis. On a la pression de réussir. »

Plantations intérieures

Signe de l’avancement des travaux au futur Grand Marché, la Ville de Québec a par ailleurs lancé lundi un appel d’offres pour la fourniture et l’installation de plantations intérieures.

« Tous les végétaux devront être de qualité sélecte, en santé, bien acclimatés et bien enracinés dans leurs contenants, sans trace d’insecte ou de champignon », lit-on. Les entreprises spécialisées ont jusqu’au 26 novembre pour déposer leurs soumissions.