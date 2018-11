William Rouleau, une année midget AAA profitable

ROUYN-NORANDA | À 17 ans, l’attaquant William Rouleau n’avait qu’une seule idée en tête en se pointant à son deuxième camp d’entraînement avec les Huskies et ce n’était certainement pas de retourner faire ses classes au niveau midget AAA.

«C’était clair pour moi en venant ici que je voulais faire l’équipe. L’année passée, j’avais connu un bon camp [l’an passé] et j’avais eu de bons mots de l’équipe. C’était mon objectif pour cette année», a lancé le produit du Blizzard du Séminaire Saint-François en matinée, mardi.

Et force est d’admettre que son année de 16 ans avec l’équipe basée à Saint-Augustin sous le ordres de Martin Laperrière a été bénéfique pour celui qui s’attire de plus en plus les bonnes grâces de ses nouveaux entraîneurs. Avant la soirée de mardi, Rouleau comptait un but et trois passes en 18 rencontres.

«Le fait de jouer midget AAA l’année passée m’a aidé à prendre de la confiance pour être prêt pour cette année et d’être sûr d’avoir mon temps de glace. Je pense que mon rôle et mon temps de glace auraient été réduits à 16 ans», a reconnu la fierté de Saint-Basile, dans Portneuf, qui a maintenu une moyenne supérieure à un point par match (41 pts en 38 matchs).

Rouleau est d’ailleurs habitué à se retrouver dans des situations semblables. L’année précédente, les Huskies en avaient fait leur choix de quatrième ronde alors qu’il s’alignait au midget espoir. Rien pour décourager le jeune homme.

«Le Québec avait beaucoup de profondeur au niveau midget AAA et c’était mieux pour moi de retourner midget espoir. Ça ne veut pas dire que ton parcours est terminé. Au contraire [...] Ça m’a amené une mentalité d’underdog», a-t-il souligné en évoquant le nom de l’attaquant des Golden Knights de Vegas, Jonathan Marchessault comme exemple de réussite en dépit d’un détour par ce niveau.

Pouliot et Bourdon réunis

Le retour de Mario Pouliot avec les Huskies lui permet de travailler en compagnie de l’un de ses anciens poulains au niveau midget AAA en Marc-André Bourdon, lui qui l’avait dirigé en 2005-2006 derrière le banc des Gaulois du Collège Antoine-Girouard. Bourdon en est à sa deuxième saison comme entraîneur adjoint avec l’équipe junior pour laquelle il a été capitaine.

«Si tu m’avais dit si je pensais travailler avec Marc-André, j’aurais dit non, surtout qu’il a joué chez les professionnels et qu’il se dessinait à une longue carrière», confiait le pilote et directeur général des Huskies à sa dernière visite au Centre Vidéotron. Ce dernier brillait par son absence mardi puisqu’il assistait au Défi mondial des moins de 17 ans au Nouveau-Brunswick. Et c’est Bourdon, un ancien des Flyers de Philadelphie obligé de mettre un terme à sa carrière à la suite de plusieurs commotions cérébrales, qui portait le chapeau de remplaçant!