10 manteaux d’hiver pour bien anticiper la vague de froid

Les vagues de froid qui commencent à déferler sur la ville nous rappellent une fois de plus que l’hiver approche. Pour être fin prêtes cette année, assurez-vous d’avoir un manteau chaud que vous aurez envie de porter tout au long de la saison.

Joignez l’utile à l’agréable et magasinez votre manteau en ligne aujourd’hui et recevez-le à temps pour la première tempête (qui ne saurait tarder!).

Voici, parmi nos coups de cœur, certains modèles qui retiendront sans doute votre attention.

1 - Asymétrie

Avec sa coupe longue, ses coutures asymétriques et sa fermeture éclair ergonomique, ce manteau offre un look unique et un niveau de confort inégalé.

Fait de duvet synthétique et de taffetas 100% polyester, ce manteau est hypoallergénique et convient parfaitement à celles sensibles aux plumes naturelles. Même mouillé par la neige, il demeure antitache, imperméable et protège contre le vent. De quoi rester au chaud, avec style!

Ce manteau de duvet synthétique de ICEbear à Amazon est offert à 87,68$. Achetez en ligne.

2 - Métallique

La coupe tendance de ce manteau est rehaussée par sa couleur bronze métallique audacieuse. Vous resterez bien au chaud grâce à son col haut, à ses manches aux poignets ajustables et à sa composition entièrement faite de nylon.

On peut même le laver à la machine : avec ses bons services rendus, notre manteau mérite bien d’être nettoyé une fois ou deux pendant l’hiver!

Ce manteau de North Face est offert chez Luisaviaroma.com à 441$. Achetez en ligne.

3 - Trench

Ce long manteau est parfait pour les sorties hivernales stylées. Son look intemporel ainsi que son motif passe-partout vous permettront d’en profiter pendant plusieurs saisons.

Fermé par un unique bouton et doté de poches passepoilées discrètes, ce trench à carreaux vous tiendra au chaud tant par sa coupe droite et filiforme que par sa composition de mélange de laines.

Ce manteau à carreaux de Yuelian est offert sur Amazon à 50$. Achetez en ligne.

4 - Matelassé

Cette veste matelassée est autant pratique pour la sportive que pour celle qui souhaite adopter la tendance hivernale du moment. Proposé avec un col cheminée et un capuchon, ce manteau est fait de nylon et de duvet synthétique. Il est offert en bourgogne, en bleu minuit et en noir.

Procurez-vous cette veste chez Joe Fresh à 79$. Achetez en ligne.

5 - Laine recyclée

Il y a d’abord la couleur moutarde qui attire le regard sur ce paletot, mais ensuite sa finition raffinée qui en sublime l’élégance. On remarque sa coupe ample mais calculée, sa fermeture croisée, ses poches passepoilées délicates ainsi que ses poches à rabat bien taillées.

Fait à majorité de laine, le manteau est aussi composé de laine et de polyester.

Ce paletot de laine est offert chez Frank And Oak à 249$. Achetez en ligne.

6 - Fausse fourrure

Ce manteau décontracté est idéal pour être au chaud tout l’hiver. Fait de fausse fourrure, il allie style et confort.

Ses cordons à la taille et aux cuisses offrent un meilleur ajustement en cas de grand froid ou permettent simplement d’accentuer la coupe du manteau.

Ce parka gris pâle est offert chez Gap à 249,95$. Achetez en ligne.

7 - Laine duveteuse

Avec une fermeture croisée à bouton-pression dissimulé, ce manteau aura presque l’air d’une veste qui complète chacun de vos looks. Sa composition de laine d’Italie duveteuse et ses manches à revers crantés lui confèrent un style élégant et intemporel.

Ce paletot de laine est disponible chez Banana Republic à 370$. Achetez en ligne.

8- Rose doré

Suivant en tous points la tendance du moment, ce manteau matelassé attirera les regards. Sa teinte rose dorée métallique, son ourlet élastique, ses manchettes sous les manches longues et sa doublure en micromolleton en font un manteau chaud et stylé.

Complètement fait de nylon, il est possible de le laver à la machine.

Ce manteau est offert chez Old Navy à 99,94$. Achetez en ligne.

9- Écoresponsable et sans cruauté animale

La coupe de ce parka est non seulement pratique, elle est également élégante et sobre. Offert en couleur brique, ce manteau vous gardera au chaud, au sec et à la mode tout l’hiver grâce à son isolation 3MTM ThinsulateTM faite de matières recyclées sans plumes.

Ce parka est disponible chez Frank And Oak à 349$. Achetez en ligne.

10- Avec foulard intégré

Ce manteau matelassé fait de duvet synthétique a tout ce qu’il y a de plus pratique. Sa coupe courte est idéale pour la femme active. Son foulard intégré est rapidement noué autour du cou tandis que son grand capuchon protège contre les intempéries.

Ce manteau de Vero Moda est offert chez La Baie d’Hudson à 105$. Achetez en ligne.

Cette année, il n’y a aucune raison pour ne pas être au chaud! Simplifiez-vous la vie et trouvez le manteau qu’il vous faut en ligne!