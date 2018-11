5 destinations parfaites pour des vacances avec vos moins de 5 ans

Compliqué, voyager avec un jeune enfant? Pas forcément... Voici quelques suggestions pour des vacances sans prise de tête avec des bébés ou des tout-petits.

1. Cuba

Que vous optiez pour la formule «tout compris» ou la location d’un appartement, Cuba s’avère une merveilleuse destination avec des poupons et de jeunes enfants. D’abord, l’excellent système de santé nous assure de recevoir de bons soins en cas de pépins. De plus, les Cubains adorent les enfants!

Pour une expérience plus proche des «locaux», la location d’une casa particulare peut être une option intéressante. En plus d’Airbnb, le site MyCasaParticulare s’avère utile pour dénicher l’endroit qui vous conviendra le mieux.

Si vous préférez la formule «tout compris», vous aurez l’embarras du choix. Transat, qui regroupe les meilleures options de vacances avec des enfants dans sa Collection Famille (y compris pour les parents solo), propose plusieurs forfaits à Cuba dans des hôtels comptant des «clubs bébé» et des services de gardiennage.

Info: www.cubatravel.cu/fr

2. Punta Cana, République dominicaine

Pour décrocher complètement, Punta Cana reste toujours une bonne option. La plage est parfaite pour le farniente et de nombreux hôtels ont des garderies accueillant même les bébés. Idéal pour une pause lecture près de la piscine.

Quelques valeurs sûres:

- le Club Med, qui accueille les bébés de 4 à 23 mois au Baby club, les 2 à 3 ans au Petit Club Med, les 4 à 10 ans au Mini Club Med et les 11 à 17 ans au Club Med Passworld;

- le Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana, qui propose un service de gardiennage et une foule d’activités pour les tout-petits, en plus d’être reconnu pour sa gastronomie;

- et The Reserve at Paradisus Punta Cana, avec de luxueuses suites pour les familles.

Info: www.godominicanrepublic.com/fr

3. Vancouver et Squamish, Colombie-Britannique

Vancouver offre le meilleur de la ville et de la nature. L’atmosphère décontractée est parfaite pour un séjour avec de jeunes enfants. On trouve de petits parcs créés pour les bambins un peu partout. N’oublions pas non plus Stanley Park, qui reste un fabuleux terrain de jeux pour tous. Des modules pour enfants s’y trouvent également, ainsi que l’aquarium, attraction phare de la ville.

Côté hébergement, on trouve des établissements en tous genres. Un coup de cœur: le Fairmont Pacific Rim - les enfants de moins de 5 ans mangent gratuitement dans les hôtels de la chaîne -, avec splendide vue sur Coal Harbour et les montagnes North Shore.

Les amateurs de randonnée auront également plusieurs choix dans les environs. Squamish https://www.exploresquamish.com, entre Vancouver et Whistler, est parfaite pour une escapade d’un jour. Le Sea to Sky Gondola permet de se rendre au sommet en admirant les montagnes. Des randos de groupes pour les nouveaux parents qui ont envie de socialiser avec bébé sur le dos ou sur le ventre sont même offertes!

Info: www.tourismvancouver.com, www.exploresquamish.com

4. Martinique

L’«île aux fleurs» propose un heureux mariage des cultures françaises et caribéennes. La gastronomie, qui occupe une place importante, est d’ailleurs teintée de ces influences. Les conditions sanitaires y sont excellentes et les enfants sont accueillis à bras ouverts.

Si le Club Med Les Boucaniers constitue la base parfaite d’un séjour sans tracas, louer une villa peut aussi être une bonne idée.

La location d’une voiture s’avère essentielle pour explorer l’île comme bon vous semble. Entre l’observation de tortues à L’Anse Dufour, où se trouve une plage de sable noir, et les jeux dans le sable, notamment aux plages de Sainte-Anne ou Les Salines, vous apprécierez le contact facile avec les «locaux» et les multiples options de restauration.

5. Suisse

Il n’est pas rare de croiser des parents avec un porte-bébé dans les sentiers de randonnées du Jungfrau. Alors que vous empruntez le téléphérique pour visiter des villages de montagne, vous croiserez des enfants qui l’utilisent pour se rendre à l’école tous les jours. Avec des bambins un peu plus grands, il est aussi possible de faire des trekkings avec des lamas dans différents coins du pays!

Diversifiée malgré sa petite taille, la Suisse se visite aisément en train.

À Corsier-sur-Vevey, dans le canton de Vaud, l’extraordinaire Chaplin’s World, inauguré en 2015, risque de plaire à tous. À Lausanne, le Musée Olympique constitue une autre valeur sûreQui dit Suisse dit fromage et chocolat... Toute résistance s’avère inutile! Un must en famille: la visite de la Maison Cailler, à Broc, en Gruyère.

Info: www.myswitzerland.com

