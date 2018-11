80 000 $ en allocations de retraite pour l’ex-directeur de cabinet du maire

À Laval, l’ex-directeur de cabinet du maire Marc Demers, Gilbert Gardner, recevra près de 80 000 $ en allocations de retraite, soit une somme supérieure aux nombres d’années de service travaillées à la Ville par M. Gardner, ce que déplore l’opposition officielle.

«Rien ne justifie qu’un employé de la Ville de Laval, surtout s’il est le bras droit du maire, ait un traitement de faveur. M. Gardner a pris sa retraite et a reçu 78 000 $ par une bonification injustifiée de son régime de retraite. C’est une décision arbitraire qui ne respecte pas l’encadrement réglementaire de nos conditions de travail. C’est une injustice envers les 4000 autres employés. C’est inacceptable comme façon de faire. On ne veut plus ça à Laval», a déclaré Michel Trottier, chef de l’opposition officielle.

Cette décision a été prise par les membres du comité exécutif de la Ville de Laval en mai dernier et votée à huis clos.

En réaction, Valérie Sauvé du cabinet du maire Marc Demers a indiqué que ce genre de reconnaissance n’est pas exceptionnelle. «Ce genre de reconnaissance est parfois consentie à des hauts fonctionnaires ainsi qu’à des membres de la haute direction. Considérant l’ampleur des responsabilités, le travail accompli et le temps consacré par M. Gardner au cours des 4 années et 8 mois qu’il a agi à titre de directeur de cabinet, le comité exécutif a convenu à l’unanimité en mai dernier aux fins de l’établissement de la prestation de retraite payable du Programme d’allocation de retraite de Gilbert Gardner de reconnaître 1,33 année de service pour chaque année reconnue.»

Gilbert Gardner qui a pris sa retraite en juillet dernier comme directeur de cabinet de Marc Demers a été réembauché récemment comme adjoint à l’actuel directeur de cabinet du maire de Laval.

Il recevra 32 000 $ pour ce travail à temps partiel, soit un jour par semaine pour des mandats spéciaux.