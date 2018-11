À hauteur d’un grand homme

Puis vint le merveilleux documentaire À hauteur d’homme, réalisé par Jean-Claude Labrecque et mettant en scène le premier ministre Landry. Je me souviens avoir été totalement fasciné par ce chef d’œuvre cinématographique. On y voyait les dessous de la politique moderne comme jamais auparavant. C’est à cet instant que j’ai eu la piqûre pour le métier d’attaché de presse.