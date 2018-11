Ado de 15 ans arrêté pour des menaces contre l’école secondaire Saint-Patrick

Un adolescent de 15 ans a été arrêté par le SPVQ tôt mercredi matin à l’école secondaire Saint-Patrick après qu’il eut tenu des propos menaçants contre l’établissement scolaire.

Les policiers ont confirmé au Journal avoir procédé à l’arrestation du jeune homme vers 8h mercredi matin, à l’école.

«On a reçu l’appel d’un parent, disant qu’un jeune de 15 ans avait tenu des propos inquiétants, qui pouvaient s’apparenter à des menaces la veille. Rapidement, on s’est donc présenté à l’école et nos agents ont localisé et interpelé le jeune», précise David Poitras, porte-parole du Service de police de la ville de Québec (SPVQ).

Malgré l’opération, les policiers précisent n’avoir pas eu besoin d’évacuer l’école ou de suspendre les activités. Aucun étudiant n’a été blessé lors de l’intervention ou avant celle-ci.

Le président de la Commission scolaire Central Québec a précisé au Journal que les menaces en question avaient été faites sur les réseaux sociaux. La nouvelle s’est propagée comme une traînée de poudre mercredi matin.

«Ça s’est rapidement diffusé. Il y a eu beaucoup d’appels à l’école et plusieurs élèves ont choisi de retourner à la maison, avec la bénédiction de l’école. Les autres quitteront comme d’habitude en fin de journée», souligne Stephen Burke.

Interrogé par les enquêteurs

L’individu arrêté, un adolescent de 15 ans étudiant à l’école Saint-Patrick, a été rencontré par les enquêteurs du SPVQ avant d’être relâché en milieu d’après-midi mercredi. Impossible de savoir pour le moment si des accusations seront déposées contre le jeune garçon.

Deux voitures de police se trouvaient toujours aux abords de l’école secondaire en après-midi, mais le SPVQ assure qu’il n’y a aucune menace envers l’établissement. La présence des agents n’est pas liée à une «opération active», mais bien à des fins d’enquête.

«Les policiers ont rencontré la direction et des étudiants dans la journée», indique le directeur de la commission scolaire, assurant l’entière collaboration de l’établissement dans le processus d’enquête.

Parents soulagés, mais...

Des parents joints par le Journal ont admis que la situation avait provoqué beaucoup de stress chez les enfants. La présence de nombreux policiers dans l’école a notamment inquiété plusieurs jeunes.

Toutefois, les parents se disent satisfaits autant de l’intervention rapide des policiers que de la vigilance du parent qui les a alertés.

«Je suis vraiment soulagée que quelqu’un ait été vigilant et ait pris action même si peut-être que la personne (l’étudiant) n’avait aucune intention», indique Caroline White, qui a été avisée de l’événement par sa fille avant de recevoir une lettre de la direction en début d’après-midi.

La mère d’un autre élève a malgré tout confié être inquiète de la suite des choses. Elle se questionne notamment sur un éventuel retour à l’école de l’élève. «J’espère qu’il ne reviendra pas après ça. Ce n’est pas quelque chose qui est fréquent ici à Québec, donc je me demande comment ils vont gérer ça», se questionnait la dame qui préférait ne pas être identifiée.

Trop tôt pour statuer

À cette question, le président de la commission scolaire a répondu qu’il était trop tôt pour établir un plan pour la suite des choses. Il faudra attendre les conclusions de l’enquête policière avant de prendre quelque décision que ce soit.

«Tout va dépendre. C’est le service de police qui va nous dire comment procéder dans les heures ou les jours à suivre. Il n’y a toutefois pas d’école demain (jeudi), ni vendredi, donc il n’y a pas de presse pour le moment», estime Stephen Burke, assurant que l’école allait travailler pour la sécurité des élèves, mais aussi pour le bien-être du jeune garçon impliqué.

«On doit vivre avec deux réalités. On veut le bien de ce jeune garçon-là, peu importe les raisons pourquoi il a fait ces menaces et on veut s’assurer de la sécurité de tous les autres. [...] Tout sera fait pour ramener la normalité à l’école, il faut penser à nos jeunes, mais ne pas laisser tomber ce jeune-là non plus», ajoute M. Burke.