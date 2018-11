Brock Lesnar à la WWE au moins jusqu’à WrestleMania 35.

Le lutteur professionnel et combattant d’arts martiaux mixtes Brock Lesnar évoluera au sein de la World Wrestling Entertainment (WWE) au moins jusqu’au gala WrestleMania 35 et un combat dans l’Ultimate Fighting Championship (UFC) paraît improbable à court terme.

Lesnar a signé un contrat avec la WWE peu avant l’événement «Crown Jewel» tenu en Arabie saoudite le 2 novembre et le pacte prévoit qu’il luttera minimalement d’ici le plus important gala de l’année de la fédération, le 7 avril 2019.

«L’entente est valide pour plusieurs spectacles, mais sa durée avait été gardé secrète, a indiqué le site MMAFighting.com. Toutefois, on sait que Lesnar sera à l’horaire d’ici la fin avril de la prochaine année.»

Un retour à l’UFC aurait pu être dans les carnets de Lesnar, surtout que son contrat de la WWE ne l’empêche pas de se retrouver dans l’octogone. Néanmoins, celle-ci lui a permis de redevenir champion universel de lutte il y a quelques jours.

Le Canadien a défié le monarque des poids lourds de l’UFC, Daniel Cormier, au terme du duel de celui-ci le 7 juillet 2018. Lesnar n’a pas disputé un combat d’arts martiaux mixtes depuis son choc avec Mark Hunt le 9 juillet 2016; sa victoire a été transformée en non-lieu à cause d’un test antidopage positif et il a été suspendu un an.