Défectuosités inquiétantes sur les navires de la Marine

OTTAWA | La Marine royale canadienne enquête sur une série de défectuosités inquiétantes survenues sur trois de ses navires déployés en mer.

En quelques jours à peine, deux incendies dans des enceintes de turbines à gaz, des pannes d'électricité et une perte de propulsion se sont succédé sur les navires naviguant au large de la Norvège, des côtes britanniques et dans le Pacifique.

«Le fait qu’il y ait eu autant de problèmes en si peu de temps préoccupe au plus haut point la Marine royale canadienne. La sécurité de notre personnel en mer est d’une importance primordiale», peut-on lire dans un communiqué diffusé mercredi matin par les Forces canadiennes.

«La sécurité de nos marins est primordiale dans tout ce que nous faisons, et nous enquêtons sur chacun de ces incidents afin que nos marins continuent d’avoir une confiance totale en nos navires et nos procédures. Dans chacune de ces situations, les équipages de navire respectifs ont immédiatement résolu tous les problèmes, et ce, en toute sécurité et sans blessure», a déclaré le Vice‐amiral Ron Lloyd, commandant de la Marine royale canadienne.

À l'heure actuelle, 11 navires canadiens effectuent des opérations en mer à travers le monde.

«Bien qu’ils aient posé un défi, les problèmes techniques n’ont eu qu’une incidence minimale sur les opérations; les missiles ont été lancés, les opérations d’interception ont été menées à bien, et les navires ont continué à exécuter leurs programmes», a ajouté le contre‐amiral Craig Baines, commandant de la Composante maritime